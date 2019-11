„Ich bin seit 35 Jahren im Unternehmen und ich kann mich an kein Jahr erinnern, an dem wir nicht dringend Facharbeiter gesucht hätten“, sagt Geschäftsführer Thomas Landsteiner. Mit einer eigenen Lehrlingsausbildung arbeitet er intensiv gegen den Fachkräftemangel in dieser Branche.

Das Amstettner Familienunternehmen bietet jungen Leuten mit einer Vorliebe für die Elek-

trotechnik interessante berufliche Herausforderungen. Über 50 junge Menschen stehen in den Betrieben der Landsteiner-Gruppe permanent in Ausbildung. Das Elektro & Elektronik-Unternehmen ist damit einer der größten Lehrlingsausbilder, der für die Rekrutierung der Lehrlinge mit dem AMS Amstetten kooperiert, in der Region und wurde dafür auch schon 2013 mit der Ausbildertrophy für die meisten Lehrlinge im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl in Niederösterreich ausgezeichnet. „Die Lehrlingsausbildung ist einfach ein wesentlicher Teil unserer Unternehmensphilosophie“, bringt Landsteiner das Thema auf den Punkt. „Wir bekommen die Fachkräfte für unsere speziellen Aufgaben nur schwer vom freien Markt und haben uns deshalb für den Weg der intensiven Lehrlingsausbildung entschlossen“, erzählt Landsteiner.

Hohe Anforderungen, ausgezeichnete Lehre

Zu den täglichen Herausforderungen der rund 300 Mitarbeiter des Hauses gehören neben der modernen Haustechnik vor allem Aufgaben auf dem Gebiet der Industrie-, Kommunal-, Gesundheits- und Umwelttechnik, im Rahmen derer Landsteiner österreichweit tätig ist.

Die hohen Anforderungen an die Mitarbeiter bedingen ein hohes Niveau bei der Ausbildung. „Das wird auch darin sichtbar, dass viele unserer Mitarbeiter mit ausgezeichneten Erfolgen abschließen oder bei Lehrlingswettbewerben im Spitzenfeld landen – bis hin zum Europameister“, weiß der Lehrlingsbeauftragte Daniel Mayer. 2019 wurde Tobias Berger von der Elektro Spreitzer GmbH, einem Unternehmen der Landsteiner Gruppe, beim Lehrlingswettbewerb der Elektroinstallationstechniker in St. Pölten als Niederösterreichs drittbester Elek-

troinstallationstechniker ausgezeichnet.

Auf die Leistungen der Lehrlinge ist man sichtlich stolz, aber dahinter steckt auch ein ausgeklügeltes Ausbildungsprogramm, wie Daniel Mayer erklärt. „Unser Ausbildungsprogramm basiert auf mehreren Säulen. Zum einen vermitteln wir bestmöglich theoretisches Wissen und praktisches Know-how, zum anderen wecken wir über ein eigenes Schulungsprogramm das Interesse am Beruf immer wieder neu!“

Den Erfolg der Lehrlingsausbildung sieht der Geschäftsführer Thomas Landsteiner auch im breiten Zusatzangebot, das für Lehrlinge aufgestellt wurde. Fast jeden Freitag gibt es technische Veranstaltungen für die Lehrlinge, zum Beispiel über Normen oder praktische Übungen. In Zusammenarbeit mit der volkswirtschaftlichen Gesellschaft vermittelt das Unternehmen aber auch Wissen über den Tellerrand hinaus. Themen werden angesprochen, die in einer Lehre als Elektroinstallationstechniker sonst nicht vorkommen. Da wird vor allem das Thema soziale und emotionale Kompetenz im Alltag trainiert. Wie benehme ich mich, wenn ich essen gehe? Was ist ein CashFlow, ein Bruttosozialprodukt, wie wird ein Stundensatz kalkuliert?

Sozialkompetenz wird hoch eingestuft

Die Firmenphilosophie beschreibt Landsteiner so: „Neben ausgezeichneter fachlicher Kompetenz zählt bei uns die soziale und emotionale Kompetenz im hohen Maße.“ Geschaut wird daher auf den Umgang unter Kollegen, die Kommunikation mit Kunden oder auch das Verhalten in Stresssituationen. „Das sind wichtige Werte bei uns, denn der Mensch ist einfach viel wert und sollte immer im Mittelpunkt stehen.“ Facharbeiter können nicht durch Roboter und Computer ersetzt werden, meint Landsteiner weiter. Und die Wertschätzung für den Menschen an sich, das soll sich bereits in der Lehrlingsausbildung widerspiegeln. www.landsteiner.at