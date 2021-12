Lehre bei NV: „Ich habe viel gelernt …“

NÖN: Wie sind Sie auf die Lehre bei der NV gekommen?

Laurin Lackner: Ich bin durch meinen Stiefvater auf die Branche aufmerksam geworden, er arbeitet in der Bankenbetreuung einer Versicherung. Konkret auf die Lehrstelle bei der NV bin ich durch den Kontakt mit meinem jetzigen Kollegen Bernhard Track gekommen, den ich vom Sport her kenne.

Welche Schulausbildung haben Sie?

Lackner: Ich bin ins Mary-Ward-Privatgymnasium in St. Pölten bis zum Ende der fünften Klasse gegangen, habe diese auch positiv abgeschlossen, wollte allerdings nicht mehr weiter in die Schule gehen, sondern einen Beruf erlernen.

In welchem Lehrjahr sind Siegerade?

Lackner: Ich habe am 12. Juli meine dreijährige Lehre bei der NV mit einer positiven Lehrabschlussprüfung beendet. Zudem mache ich auch noch die „Lehre mit Matura“, welche ich auch schon zum Teil absolviert habe (Deutsch). Seit Anfang Oktober bin ich beim Bundesheer und absolviere meine Grundausbildung. Ich freue mich schon, wenn ich wieder für die NV arbeiten kann.

Was haben Sie bei der NV gelernt?

Lackner: Bei der NV habe ich (soweit das aufgrund der Corona-Pandemie machbar war) alle Abteilungen kennengelernt. Das heißt: beginnend mit der Poststelle und der Verwaltung quer durch das ganze Unternehmen bis hin zu Personalverwaltung und Marketingabteilung. Meine Stammabteilung war die Abteilung Service und dabei die Schadensabteilung. Dort habe ich mit einfachen Schadenabwicklungen begonnen und durfte in weiterer Folge dann auch komplexe Schadensfälle bearbeiten. Im dritten und letzten Jahr lernte ich im Kundenbüro in St. Pöl - ten die Tätigkeiten der Außendienstmitarbeiter kennen. Dabei begleitete ich Bernhard Track zu vielen Kunden und unterstützte ihn bei Berechnungen von Offerten. Und lernte sehr viel darüber, wie die Kommunika tion mit Menschen funktioniert und wie man mit unterschiedlichen Kunden umgeht, um diese richtig zu betreuen. Das war eine echt spannende Zeit!

Wie gefällt es Ihnen bei der NV?

Lackner: Sehr gut! Die Zusammenarbeit im Team war während der Lehrzeit spitze! Auch konnte ich in meiner Lehrzeit alle Bereiche des Unternehmens kennenlernen – das finde ich sehr wertvoll. Ich habe bei der NV einfach viel gelernt! Diese Jahre werden mir in meiner späteren Tätigkeit helfen, da ich mich jetzt super auskenne und die Zusammenhänge besser verstehe. Das Arbeitsklima im Team passt perfekt. Ich finde es toll, dass ich in Zukunft nicht nur auf eigenen Beinen stehen muss, sondern im Team gemeinsam Kunden betreuen kann.

Was gefällt Ihnen am besten bei der NV?

Lackner: Die Arbeit im Team, mit meinen Kollegen. Und die verschiedenen Situationen bei den Kundenkontakten. Es ist immer was anderes, jeden Tag lernt man etwas dazu …