Kaum eine Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten so rasant verändert wie die Land- und Forstwirtschaft. Die Entwicklung von Familienbetrieben zu größeren Betriebsstrukturen, der Trend zur Bioproduktion, die steigende Vielfalt an erzeugten Produkten und nicht zuletzt die enormen Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, ließen den Bedarf an Arbeitskräften steigen. Gleichzeitig sind aufgrund der anhaltenden Technisierung in der Branche viele Arbeitsschritte zunehmend komplexer geworden. „Immer mehr land- und forstwirtschaftliche Betriebe suchen nach Mitarbeitern und tun sich schwer, gut qualifizierte Fachkräfte zu finden. Wer eine Lehrstelle in der Land- und Forstwirtschaft sucht, der wird heute sicher einen Ausbildungsbetrieb finden. Das war nicht immer so“, betont NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

15 Berufe stehen zur Auswahl

Die Lehrlingsausbildung in der Land- und Forstwirtschaft bietet insgesamt 15 Lehrberufe, von den klassischen Berufen wie Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft bis zu kaum bekannten Ausbildungsmöglichkeiten wie Fischereiwirtschaft oder Imkerei (siehe Infobox). Aktuell am größten ist die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in der Weinbaubranche.

Einer, der sich für eine Lehre in der Land- und Forstwirtschaft entschieden hat, ist Stephan Friesenhengst. Der 18-Jährige aus Gösing am Wagram absolviert am Bio-Weingut Urbanihof in Fels am Wagram eine Lehre zum Weinbau- und Kellerwirtschaftsfacharbeiter. „Schon als Kind habe ich im Betrieb meiner Großeltern mitgeholfen. Am Weinbau gefällt mir vor allem die Arbeit in der Natur und dass man nach der Lese auch den Ertrag und Erfolg seiner Arbeit sehen kann“, schildert er seine Berufswahl. Sein Chef und Ausbilder Franz Paschinger sieht in der Lehrlingsausbildung eine Investition in die Zukunft: „Wenn ich in Zukunft ein gutes Team in meinem Betrieb haben will, dann muss ich schauen, dass ich mir motivierte Leute ins Boot hole und ihnen eine hochwertige Ausbildung zukommen lasse, damit sie später als qualifizierte Fachmänner mithelfen, den Betrieb weiter voranzubringen“, so Paschingers Credo.

Entschädigung je nach Branche

Finanziell brauchen land- und forstwirtschaftliche Lehrlinge den Vergleich mit anderen Branchen jedenfalls nicht zu scheuen. Als angehender Facharbeiter in bäuerlichen Betrieben (dazu zählen auch Weinbaubetriebe) gibt es im 1. Lehrjahr knapp 650 Euro (im 3. Lehrjahr 1.167 Euro). Noch deutlich mehr verdient ein Forstfacharbeiterlehrling. Hier beträgt die Lehrlingsentschädigung bereits im 1. Lehrjahr über 1.130 Euro.

Weinwurm NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

NÖ LAK erhöhte Förderungen

Profitieren können land- und forstwirtschaftliche Lehrlinge seit September 2019 von einem Ausbau der Unterstützungen ihrer gesetzlichen Interessenvertretung. Die NÖ Landarbeiterkammer hat ihre Lehrlingsbeihilfe, die jeder Lehrling beim Start und auch beim erfolgreichen Abschluss seiner Lehre beantragen kann, von 100 Euro auf 150 Euro ausgebaut. Ebenfalls auf 150 Euro erhöht wurde die LAK-Führerscheinbeihilfe, die junge LAK-Mitglieder (natürlich auch alle Lehrlinge) bis 21 Jahre als Zuschuss zur Erlangung ihres B-Führerscheins erhalten. „Die Lehrlinge sind unsere Fachkräfte von morgen. Mit dem Ausbau unserer Unterstützungen wollen wir sie motivieren, ihren eingeschlagenen Weg in der Land- und Forstwirtschaft fortzusetzen“, so Freistetter.

Infos und Beratung:

Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstellen (LFA): www.lehrlingsstelle.at

NÖ Landarbeiterkammer: www.landarbeiterkammer.at/noe