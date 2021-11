Starte deine Lehre bei Constantia Teich!

Unter dem Slogan Lehre = Ausbildung + Know how bildet Constantia Teich in folgenden Lehrberufen Fachkräfte für die Zukunft aus:

ElektrotechnikerIn mit den Hauptmodulen Anlagen- und Betriebstechnik und Automatisierungs- und Prozessleittechnik / 4 Jahre

ElektrotechnikerIn mit dem Hauptmodul Elektro- und Gebäudetechnik und dem Spezialmodul Gebäudetechnik-Service / 4 Jahre

MetalltechnikerIn mit dem Hauptmodul Maschinenbautechnik / 3,5 Jahre

LabortechnikerIn mit dem Hauptmodul Chemie / 3,5 Jahre

Informationstechnologe/in mit dem Schwerpunkt Systemtechnik / 4 Jahre

Informationstechnologe/in mit dem Schwerpunkt Betriebstechnik / 4 Jahre

Industriekauffrau/-mann / 3 Jahre

Unseren Lehrlingen stehen sämtliche Aus- und Weiterbildungsangebote des Unternehmens offen. Als Einstieg wird für unsere Lehrlinge ein mehrtägiger Workshop angeboten, um die Lehrlingskolleginnen und -kollegen und die Unternehmenswerte kennen zu lernen. Englischkurse, Lerntrainings als Vorbereitung auf die erste Berufsschule und Vorbereitungsseminare für die Lehrabschlussprüfung runden das Seminarprogramm ab.

Unsere Lehrlinge erhalten Prämien für Engagement und gute Leistungen in der Berufsschule.

Darüber hinaus besteht für unsere Lehrlinge unter anderem die Möglichkeit an der jährlichen Wintersportwoche, sofern es die Covid-Bestimmungen erlauben, teilzunehmen (Betriebliche Gesundheitsförderung).

Wer sich für Lehre mit Matura oder die Absolvierung der Berufsreifeprüfung entscheidet, wird vom Unternehmen unterstützt – Studium inklusive. Lehre mit Matura wird sogar direkt am Standort angeboten. Durch die Teilnahme an einem Auslandspraktikum und durch Aus- und Weiterbildung sind innerhalb des Konzerns Karriereschritte in den unterschiedlichsten Bereichen möglich.

Einen guten Einblick in den Berufsalltag können Interessierte an ausgewählten Schnuppertagen erhalten.

Constantia Teich GmbH

Mühlhofen 4

3205 Weinburg

T: +43(0) 2747 700 - 320

E: bettina.kalcher@cflex.com

www.cflex.com