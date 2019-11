Daher sollte man sowohl bei der Ausbildung als auch bei beruflicher Veränderung oder Wiedereinstieg ins Arbeitsleben seine Potenziale genau kennen und nutzen. Ein erfolgreiches Unternehmen versteht es, seine Mitarbeiter effektiv einzusetzen und ihren Fähigkeiten nach zu fördern. Falsch besetzte Positionen und die daraus entstehende Fluktuation hemmen die Arbeitsprozesse enorm. Es ist daher ratsam, sich nicht nur von seinen eigenen Vorstellungen leiten zu lassen, sondern auch Hilfe von Experten hinzuzuziehen.

Der Begabungskompass unterstützt Jugendliche und Erwachsene bei Bildungs- und Berufsentscheidungen und hilft Unternehmern, Potenziale ihrer Mitarbeiter und Bewerber gezielt festzustellen.

Seit März 2018 wird der NÖ Begabungskompass in neuer Form durchgeführt. Das Konzept wurde weiter verbessert und verfeinert – alle Tests an

einem Tag an einem Ort, nämlich WIFI-BIZ – schaffen einen richtigen „Talentetag“. Zusätzlich zu den Testverfahren wählen die Schulen unter fünf

Berufsorientierungs-Modulen eines frei aus:

Eignungen/Fähigkeiten

Bewerbung/Arbeitssuche

Tertiäre Bildung

Bildungswege

Lehre kompakt

SchülerInnen der 7. und 8. Schulstufe werden im Rahmen des Begabungskompasses ihre Talente und Fähigkeiten kostenlos in den WIFI-Berufsinformationszentren aufgezeigt.

Die individuellen Beratungen finden weiterhin direkt an den Schulen statt. Die Ergebnisse dieser Testung werden mit jedem einzelnen Kind (mit den Eltern) an einem nachfolgenden Termin direkt an der Schule mit PsychologInnen besprochen. Auf die persönlichen Vorstellungen wird dabei ebenso eingegangen und es werden den Potenzialen des Kindes entsprechend individuelle Ausbildungswege vorgeschlagen.