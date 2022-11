Neue Methoden machen Lust auf Lehre

Werbung

Von Brigitte Wimmer

Heinz Grillmayr und Dieter Rosenberger sind Eigentümer der Lehrlingsakademie Rosenberger Consulting GmbH in Linz. Ihr Unternehmen orientiert sich an den Ergebnissen der modernen Bildungswissenschaft. Grillmayr und Rosenberger bringen diese zukunftsweisenden Erkenntnisse in eine praxistaugliche Form. Sie bieten Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Lehrlingen neue Perspektiven und Wege, um Wissen und Fertigkeiten „gehirngerecht“ aufzubereiten und zu erlernen. Die NÖN bat Neurowissenschafter und Industriemathematiker Heinz Grillmayr zum Gespräch.

NÖN: Was macht Ihrer Meinung nach eine ideale Lehrlingsausbildung aus?

Heinz Grillmayr: Idealerweise schaffen größere Betriebe für neue Lehrlinge eine Spielwiese zum Experimentieren und Ausprobieren. In den Lehrwerkstätten sollten mit großer Freude Fehler gemacht werden dürfen. Das fordert und fördert junge Lehrlinge. So lernen diese Materialien, Arbeitsprozesse und Teamwork kennen. Sie entwickeln soziale Kompetenzen, lernen über neue Inhalte zu reflektieren und eigene Erkenntnisse daraus zu ziehen. Idealerweise kümmert sich um die jungen Mitarbeiter ein freigestellter Ausbilder oder eine Ausbilderin, welcher oder welche zusätzlich zur fachlichen Kompetenz auch pädagogisch geschult ist und Interesse an den Menschen hat. An dieser Stelle bietet die Lehrlingsakademie Rosenberger Unterstützung. Uns geht es nicht darum, Verhaltensvorschriften für Lehrlingsausbilder vorzugeben. Vielmehr wollen wir Hintergrundinformationen über Konfliktführung und Kommunikation mit Jugendlichen in der Pubertät bereitstellen. Zum Beispiel ist es oft hilfreich für den Ausbilder vom Lehrling zu erfahren, warum er oder sie sich für diesen Beruf überhaupt entschieden hat. Meist sind es Herzenswünsche wie „Ich will Bagger fahren“ oder „Mein Traum ist es, eine eigene Motocross-Maschine zu haben“. Es ist empfehlenswert, schon am Anfang der Ausbildung das jeweilige Berufsbild genau durchzugehen und dem lernenden Mitarbeiter das Berufsspektrum bewusst zu machen. (Das definierte Berufsbild sollte als Lehrbundesgesetzblatt jedem Lehrvertrag beigefügt sein.)

Wie gestalten sich die Ausbilderkurse in Ihrer Lehrlingsakademie?

Grillmayr: Unsere Kurse für Ausbilderinnen und Ausbilder bestehen aus vier verschiedenen Modulen: dem pädagogischen und psychologischen Teil, dem methodischen Teil, dem rechtlichen Teil und dem Fachgespräch. Wir gehen auf die Anforderungen des jeweiligen Betriebes ein und finden gemeinsam mit den Ausbildern heraus, welche Rolle der Lehrende zu erfüllen hat. Ist er handwerklicher Trainer, Erzieher, Vertrauter, Vorgesetzter und auch Vorbild? Je klarer die Rolle definiert ist, umso weniger Konfliktpotenzial gibt es zwischen Lehrling und Ausbilder. Oft werden gute Mitarbeiter von der Führungsebene bestimmt, um Lehrlinge auszubilden. Diese Mitarbeiter sind fachlich absolut kompetent, haben aber meist pädagogisch noch keine Vorbildung genossen. Die Lehrlingsakademie hilft diesen Mitarbeitern auf ihrem Weg zu Ausbildungsexpertinnen und -experten.

Muss das System Lehre neu gedacht werden?

Grillmayr: Um das Lehrlingssystem insgesamt attraktiver zu gestalten, sollte unbedingt eine regelmäßige Weiterbildung der Lehrlingsausbilder gesetzlich verankert werden. Zurzeit darf jeder, der die Meisterprüfung oder die Unternehmerprüfung abgelegt hat oder ein Studium abschließt (egal welches), Lehrlinge ausbilden. Für immer! Doch die Anforderungen an Fachkräfte und Berufskonzepte sind einem ständigen Wandel unterworfen. Um zukünftige Fachkräfte gut vorzubereiten, ist es notwendig, keine starren Lehrpläne zu verfolgen, sondern das Verstehen von Prozessen und den Umgang mit komplexen Problemen und Situationen zu schulen und Lösungen zu finden. Das ganze Team einer Firma hat Vorbildwirkung für den jungen Mitarbeiter. Dem Ausbilder kann es nur gelingen, den Lehrling von bestimmten Maßnahmen zu überzeugen, wenn alle mitmachen.