Gute Nachrichten vom Lehrstellenmarkt und Arbeitsmarkt für junge Menschen: Mit einer aktuellen (August 2018) Quote von 6,1 Prozent war die Jugendarbeitslosigkeit in Niederösterreich so niedrig wie zuletzt vor zehn Jahren (August 2008). Und am Lehrstellenmarkt herrscht Hochstimmung: Per Ende September waren 896 freie Lehrstellen (sofort verfügbar) bei den 22 Geschäftsstellen in Niederösterreich gemeldet. „Das ist ein Höchststand, der zuletzt nur im Jahr 1995 mit 1.380 freien Lehrstellen übertroffen wurde“, so der Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ, Sven Hergovich.

Die Kehrseite der Medaille: Die demografische Entwicklung zeigt eine Verknappung der heimischen Arbeitskräfte für die Wirtschaft an (siehe auch Interview auf Seite 9).

Ende September 2018 waren 4.735 junge Menschen im Alter bis 24 (von ihnen sind 2.138 oder 45,1 Prozent junge Frauen) bei einer der 22 Geschäftsstellen in Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres bedeutet das einen Rückgang von 10,3 Prozent . Die Gesamtarbeitslosigkeit ging beispielsweise um „nur“ 9,3 Prozent zurück. Gleichzeitig waren 1.228 junge Menschen beim AMS in Niederösterreich lehrstellensuchend (sofort verfügbar) vorgemerkt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein kleines Minus von

0,5 Prozent. Diesen Lehrstellensuchenden steht ein Angebot an 896 freien Lehrstellen (sofort verfügbar), die die niederösterreichischen Ausbildungsbetriebe dem AMS zur Besetzung gemeldet haben, gegenüber. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat sich die Lehrstellenlücke gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um etwa ein Drittel auf 334 „fehlende“, also dem AMS nicht bekannte, Lehrstellen verkleinert.

Aktuell verzeichnet damit das AMS NÖ weiterhin um 332 mehr Lehrstellensuchende als freie Lehrstellen. Allerdings melden nicht alle Unternehmen dem AMS ihr Lehrstellenangebot. Dazu kommt, dass das Lehrstellenangebot in Niederösterreich regional unterschiedlich verteilt ist. Während im Bezirk Amstetten aktuell 43 Lehrstellensuchende (sofort verfügbar) unter 116 freien Lehrstellen wählen können, ist die Situation im Bezirk Baden genau umgekehrt: Hier steht 135 Lehrstellensuchenden ein Angebot von 28 freien Lehrstellen gegenüber.

Wo werden Lehrlinge gesucht?

Das Verhältnis zwischen Lehrstellensuchenden und offenen Lehrstellen ist nicht nur regional unterschiedlich, sondern auch bei den Lehrberufen. So gab es etwa im September 18 Jugendliche, die Kosmetiker werden wollen, aber nur eine Lehrstelle dafür. Im Vergleich dazu gibt es etwa zu wenige Interessenten im Hotel- und Gastgewerbe. Ein Beispiel: Für Restaurantfachmann gab es 84 frei Lehrstellen, aber nur 22 Interessenten. Mehr: siehe Tabelle.

In manchen Berufen hält die Zahl der Lehrstellensuchende und die der offenen Stellen die Waage: Landschaftsgärtner, Maler/Anstreicher, Maschinenbautechniker, Gas- und Wasserinstallateur, Kfz-Techniker, Edv-techniker, Elektroinstallationstechnik und Reisebüroassistent.