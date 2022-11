Ausbildung mit Zukunft. Die Lehre bei List GC

Werbung

Die richtige Lehrstelle auszuwählen ist für junge Menschen nicht immer einfach. Seit 2018 bietet List GC Lehrstellen in den Bereichen: Tischlerei, Tischlereitechnik, Lackiertechnik und Polsterei. Aktuell sind bei List GC, dem Luxusinnenausstatter aus Bad Erlach, 19 Lehrlinge in Ausbildung und arbeiten an den außergewöhnlichsten Projekten mit.

MY Artefact Salon Foto: Francisco Martinez

Aleksandar Dinic war einer der ersten Lehrlinge bei List GC und hat im Herbst 2021 seine Ausbildung als Lackiertechniker erfolgreich abgeschlossen. Nun ist er fester Bestandteil der Oberflächenabteilung. Warum er mit List GC den richtigen Lehrbetrieb gewählt hat? „Die meisten meiner Berufsschulkolleg:innen spezialisierten sich auf den KFZ-Bereich. Das wäre mir aber zu eintönig. Bei List GC bekommt man von der Holz- oder Flüssigmetallverarbeitung bis hin zur mittels 3D-Druck erstellten Fläche coole Einblicke in verschiedene Bereiche und hat schon sehr früh die Möglichkeit, erste Projekte eigenständig zu übernehmen.“

Foto: List GC

Als Familienbetrieb legt List GC bei der Lehrausbildung besonderen Wert auf das Miteinander. Eigenständig arbeiten zu können und die abwechslungsreichen Aufgaben: das sind die Hauptgründe, warum Lehrlinge nach ihrer Ausbildung weiter bei List GC bleiben möchten. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Weitere Informationen unter www.listgc.at/lehre.

