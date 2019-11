Eigentlich wollte sie ja Goldschmiedin werden, doch gab es damals keinen Ausbildungsplatz. „Mein Cousin fragte mich daraufhin, ob ich mir den Beruf des Maschinenbautechnikers anschauen will, weil das ein verwandter Lehrberuf ist“, erzählt Nadine Fahrenberger.

„Es werden laufend Fachkräfte gesucht und die Bezahlung ist sehr gut.“Nadine Fahrenberger, Maschinenbautechnikerin bei der Firma Starlinger

Die 20-jährige Berndorferin zeigte Interesse und fasste rasch den Entschluss, diesen Beruf zu erlernen. Als Ausbildungsstätte wählte sie die Firma Starlinger in Weißenbach an der Triesting im Bezirk Baden. Von nun an bestimmten Handarbeiten wie Biegen, Bohren, Fräsen oder Werkstücke-Feilen ihren Arbeitsalltag. Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis sind in dieser Branche wichtig. „Natürlich ist dieser Job anstrengend, aber wenn man will, schafft man das als Frau locker“, ist sie überzeugt, dass die Maschinenbautechnik von heute nicht mehr zwingend eine Männerdomäne sein muss.

Dass sie die Maschinenbautechnik als Berufsweg wählte, hat so manche Personen im Umfeld „erstaunt“, erinnert sie sich und freut sich, dass ihr Entschluss von der „Mehrheit aber gut aufgenommen wurde“.

Fahrenberger brachte „Frauenpower“ in die Lehrwerkstätte der Firma Starlinger. „Vier Jahre war ich das einzige Mädchen dort“, berichtet sie, auch dass sie sich unter den männlichen Kollegen doch ein wenig beweisen musste. Letztes Jahr hat sie die Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgelegt.

Aufgrund ihrer Professionalität bildet sie jetzt bereits selbst Lehrlinge aus. Dafür hat sie den Lehrlingsausbilderkurs bei der Wirtschaftskammer absolviert. Wissen an Lehrlinge weitergeben und diese auf eine Karriere in der Industrie vorbereiten macht ihr großen Spaß.

Daher ist sie auch Jugendvertrauensrat im Unternehmen und stolze Ausbilderin für derzeit 26 Lehrlinge in den Sparten Maschinenbautechnik und Zerspanungstechnik. Aber wird man als jemand, der selbst noch vor kurzem Lehrling war und nur ein paar Jahre älter als die neuen Lehrlinge ist, von diesen auch als Vorgesetzter akzeptiert? „Ja. Das ist kein Problem. Respekt und Vertrauen sind auf jeden Fall vorhanden“, berichtet sie. Eine Lehre in der Industrie kann sie Männern wie Frauen empfehlen. „Es werden laufend Fachkräfte gesucht und die Bezahlung ist sehr gut“, sagt sie.

Starlinger ist Weltmarktführer im Bereich Produktionsanlagen für Säcke, Verpackungsgewebe und technische Textilien aus Kunststoff-Bändchengewebe. Das Unternehmen ist seit 50 Jahren in dieser Sparte tätig, seit mehr als 30 Jahren werden auch Recyclinganlagen für Kunststoffe entwickelt und produziert. Das Unternehmen wurde 2007 und 2012 mit dem österreichischen Exportpreis ausgezeichnet. Insgesamt beschäftigt Starlinger rund 750 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro. Zufriedene Kunden in mehr als 130 Ländern greifen auf die Produkte zurück. www.starlinger.com