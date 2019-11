Die Gewinnerin des „Junior Sales Champion 2019 NÖ“ Melanie Graßl arbeitet im dritten Lehrjahr beim Lehrbetrieb MHA Reinhard Müller HandelsgmbH im Eco-Park in Bruck an der Leitha. In einem spannenden Finale im WIFI St. Pölten ging sie als Siegerin hervor und durfte sich über ein Preisgeld von 1.500 Euro von der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich freuen. In ihrer Berufsschule in Theresienfeld entdeckte die Bruckerin das Plakat mit dem Aufruf zum Wettbewerb. Und hat sich schließlich beworben ...

Beim Bewerb selbst musste Melanie in einem fingierten Verkaufsgespräch auf zwei verschiedene Kunden-Darsteller gleichzeitig eingehen. „Zuerst kam eine Dame zu meinem Verkaufsstand auf die Bühne“, erzählte die angehende Einzelhandelskaufsfrau. „Ich habe ihr eine Handcreme ausprobieren lassen.“ Als dann der zweite Kunde auftrat, es handelte sich um einen Englisch sprechenden Mann, beschäftigte die Wettbewerbsteilnehmerin die erste Kundin mit ein paar Creme-Proben und kümmerte sich kurz um den Herrn. Dieser wollte nur etwas zu den Zahlungsmodalitäten im Drogeriemarkt erfahren, darum begleitete Melanie den Kunden und erklärte ihm im perfekten Englisch, wo er die Kassen und die Bankomat-Vorrichtungen finden könne. Das Test-Verkaufsgespräch macht dem charmanten Mädchen offensichtlich großen Spaß. Waltraud Rigler, die Vorsitzende der Wettbewerbs-Jury ist überzeugt: „Das Besondere, die Leidenschaft, dass der Funke beim Verkaufsgespräch überspringt, ist das Erfolgsrezept für gute Verkäuferinnen und Verkäufer. Es geht um das bisschen Mehr, nicht nur die Pflicht, sondern die Kür.“

In nächster Zeit wird Melanie an keinen Wettbewerben mehr teilnehmen können, denn die Matura steht vor der Tür. „Ich habe mich für die Lehre mit Matura entschieden und bin sehr froh, dass mir mein Lehrherr diese Form der Ausbildung ermöglicht hat!“, freute sich die 20-Jährige. Die junge Frau hat einen eher ungewöhnlichen Weg für ihre Ausbildung gewählt. In Baden ging sie ins Gymnasium, entschied sich aber dann doch für eine Lehre im Handel. „Der direkte Kontakt mit Menschen ist mir wichtig“, erklärt die engagierte Auszubildende.

„Ich bin es gewohnt, viel zu leisten“, meinte Melanie. Sie gab neben der Einzelhandelslehre Nachhilfestunden in Englisch und Mathematik und verdiente sich auch als Babysitterin etwas dazu. Auf die Frage, was sie jetzt mit dem Preisgeld für die „Junior Sales Champion 2019 NÖ“-Auszeichnung vor hat, antwortete die Gewinnerin: „Ich werde es gemeinsam mit meinem Ersparten in ein neues Auto stecken, darauf freue ich mich schon ganz besonders!“

