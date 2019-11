Seit gut einem Jahr bildet der Maschinenbauer ENGEL in St. Valentin Metalltechnikerinnen und Metalltechniker im Modul Zerspanungstechnik aus – und zieht eine positive Bilanz.

Erfolg für Lehrwerkstatt in St. Valentin

„Seit September 2018 ist zusätzlich zur Lehrwerkstätte im Stammwerk in Schwertberg eine eigene Lehrwerkstätte im Großmaschinenwerk in St. Valentin in Betrieb“, berichtet Werner Wurm, Leiter der globalen Lehrlingsausbildung bei ENGEL. „Das Interesse ist in der Region sehr groß, sodass wir auch im zweiten Jahr die Lehrplätze rasch besetzen konnten.“ Insgesamt bietet ENGEL an seinen österreichischen Standorten acht unterschiedliche Lehrberufe an. In St. Valentin liegt der Schwerpunkt auf der Ausbildung zum Zerspanungstechniker. Unter Zerspanen versteht man die Technik, mit der das Metall-Werkstück bearbeitet wird. Das kann durch Bohren, Fräsen, Drehen, Feilen oder Schleifen geschehen. Neben konventionellen Maschinen kommen vermehrt computergesteuerte CNC-Werkzeugmaschinen zum Einsatz.

Vielfältige Fertigkeiten gefragt

„Unsere Lehrlinge übernehmen zum Beispiel CAD-Konstruktionszeichnungen in ein Fertigungsprogramm und fertigen anschließend das geplante Werkstück an den CNC-Maschinen. Um den Werkstücken den letzten Schliff zu verleihen ist aber auch handwerkliche Feinarbeit gefragt, die von den Auszubildenden sehr gewissenhaft umgesetzt wird“, erklärt Wurm.

Aktuell bildet ENGEL in Österreich 220 Lehrlinge aus, davon 97 in St. Valentin. Das Unternehmen ist einer der führenden Hersteller von Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung und der dazugehörigen Automatisierung. Die Kunden von ENGEL sind in den unterschiedlichsten Branchen zu Hause. Von Automobil und Elektronik über Verpackung und Medizintechnik bis zu Spielwaren und Bau. Schon im ersten Ausbildungsjahr fertigen die Lehrlinge Formteile und Funktionselemente, die in den Spritzgießmaschinen verbaut werden.

