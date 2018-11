Über seine Fähigkeiten genau Bescheid zu wissen, ist Voraussetzung, um die richtige Karriere anzusteuern. Daher sollte man sowohl bei der Ausbildung als auch bei beruflicher Veränderung oder Wiedereinstieg ins Arbeitsleben seine Potenziale genau kennen und nutzen.

Der Begabungskompass unterstützt Jugendliche und Erwachsene bei Bildungs- und Berufsentscheidungen und hilft Unternehmern, Potenziale ihrer Mitarbeiter und Bewerber gezielt festzustellen. Seit März wird der NÖ Begabungskompass in neuer Form durchgeführt: Das Konzept wurde weiter verbessert und verfeinert – alle Tests an einem Tag an einem Ort, nämlich WIFI-BIZ – schaffen einen richtigen „Talentetag“.

Zusätzlich zu den Testverfahren wählen die Schulen unter fünf Berufsorientierungs-Modulen eines frei aus:

Eignungen/Fähigkeiten

Bewerbung/Arbeitssuche

Tertiäre Bildung

Bildungswege

Lehre kompakt

Die individuellen Beratungen finden weiter direkt an den Schulen statt.