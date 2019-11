Wirtschaftliche, technische und eisenbahnspezifische Mitarbeiter halten den Bahnbetrieb am Laufen und werden als Lehrlinge im Unternehmen ausgebildet. Gleisbautechnik, Mechatronik, Eisenbahnbetriebstechnik und Betriebslogistik sind nur ein Teil vieler Berufe im Unternehmen. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) vereinen 25 unterschiedliche Lehrberufe in einem Betrieb.

Über 2.000 Lehrlinge absolvieren momentan ihre Berufsausbildung im Unternehmen. Die Expertise der Mitarbeiter ist entscheidend für die ÖBB, eine Verbundenheit mit dem Unternehmen zeichnet die Lehre daher besonders aus. In ganz Österreich gibt es neun Lehrwerkstätten der ÖBB. In St. Pölten liegt der Schwerpunkt bei der Gleisbautechnik. „Hier kommen österreichweit alle Lehrlinge aus dem Gleisbau zusammen“, schildert Günter Hell, Leiter des Lehrlingswesens bei den ÖBB.

Michaela Mader ist 22 und hat dieses Jahr die Lehre in der Gleisbautechnik abgeschlossen. Zuvor hat sie eine landwirtschaftliche Fachschule absolviert, sich dann aber für die Lehre entschieden: „Ich bin sehr gerne draußen unterwegs und ich wollte mit Metall arbeiten. Teamarbeit ist bei uns sehr wichtig und das alles zusammen hat mich für den Beruf begeistert.“ Die ersten beiden Lehrjahre werden in der Werkstätte absolviert, danach gibt es Praxisprojekte in der Ausbildung. Sicherheit ist ein zentrales Thema im gesamten Berufsfeld, optimale Vorbereitung ist daher wichtig. Als junge Frau in einen von Männern dominierten Beruf einzusteigen, hat sie vor keine Herausforderungen gestellt: „Alle Kollegen sind sehr nett, wir verstehen uns wirklich gut. Dass ich eine Frau bin, hat nie einen Unterschied gemacht.“

In den technischen Berufen liegt der Frauenanteil bei den ÖBB bei 14 Prozent. Durch Kampagnen bemüht man sich um mehr Frauen. „Gerade in den technischen Berufen wollen wir uns noch mehr weibliche Verstärkung holen“, sagt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG: „Es wäre grob fahrlässig, nicht auch das große Potenzial zu nützen, das Frauen mitbringen.“

Am 15. Oktober war der Start für die Lehrlingsbewerbung für den nächsten Ausbildungsjahrgang – ab September 2020 beginnt dann die Lehre für weitere 600 Jugendliche. Wer sich bewerben möchte, kann auch vorher Schnuppertage im Unternehmen besuchen. Was tatsächlich hinter den verschiedenen Berufsbildern steht, kann man dabei genau in Erfahrung bringen und direkt ausprobieren, ob man Spaß an dieser Arbeit hat. Ein Interesse für die Eisenbahn und die richtige Erwartungshaltung gegenüber dem Job überzeugen bei der Bewerbung.

NOEN Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, will noch mehr Frauen für eine Lehre bei der ÖBB gewinnen.

„Hinter dem Erfolg stehen Menschen“, sagt Vorstandsmitglied Silvia Angelo. Persönliches Engagement, Lernbereitschaft und Interesse sind wesentliche Eigenschaften, auf die bei den Lehrlingen geachtet wird. Die Fächer Mathematik und Physik liefern wichtige Grundkompetenzen für die Lehrlinge.

Wer die Lehre bei den ÖBB beginnt und bleiben möchte, kann auch Karriere im Unternehmen machen. Die Übernahmequote nach der Lehre liegt 2019 bei 74 Prozent. „In den nächsten Jahren wollen wir eine Übernahmequote von 80 Prozent erreichen“, kündigt Günter Hell, ÖBB Bereichsleiter des Lehrlingswesens, an.

In den nächsten fünf Jahren steht durch die Altersstruktur ein Austausch von etwa 10.000 Mitarbeitern an – die Lehrlingsausbildung ist dabei Grundlage für gut geschultes Nachwuchspersonal. https://karriere.oebb.at