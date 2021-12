Durchstarten mit der Lehre bei „Busatis“

„Ohne die Lehrlingsausbildung ist ein Betrieb arm, da fehlt etwas – wir brauchen die jungen Menschen dringend als Fach arbeiter“, erklärt Erich Wenighofer, Lehrlingsausbildner bei der Firma „Busatis“ in Purgstall. Das Unternehmen produziert Beschichtungstechnologien, die vor allem bei Schneidwerkzeugen in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Ziel ist dabei die längere Lebensdauer der Verschleißteile. Die meisten Mitarbeiter im Unternehmen sind ehemalige Lehrlinge – auch Produktionsleiter und jene in Führungspositionen. Denn: „Die kennen sich aus und wissen, worauf es ankommt“, so Wenighofer.

Ausbildung für Top-Qualifikation

„Die Ausbildung von jungen Menschen ist uns ein ganz besonderes Anliegen, gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist die Top-Qualifikation unserer Mitarbeiter ein klarer strategischer Wettbewerbsvorteil“, meint auch Christoph Jordan, Geschäftsführer der „Busatis GmbH“. Insgesamt sechs Lehrberufe bietet der staatlich ausgezeichnete Lehrbetrieb an: Maschinenbautechniker, Werkzeugbautechniker, Mechatroniker, Werkstofftechniker, Zerspanungstechniker sowie Maschinenbau-/Elektrobetriebstechniker. „Die meisten unserer Lehrlinge machen eine Doppellehre, erlernen also in vier Jahren zwei dieser Berufe“, erklärt Wenighofer.

Das Unternehmen bietet jungen Menschen eine eigene Lehrwerkstätte, in denen sie alle praktischen Fähigkeiten erlernen können. Daneben gibt es auch, zusätzlich zur Berufsschule, theoretische Vertiefungen Busatis

So auch Marcel Doppler, der seine Lehre zum Zerspanungstechniker und Werkstofftechniker im September erfolgreich abgeschlossen hat. Doch nicht nur das: 2020 gewann er außerdem den NÖ-Landeswettbewerb in der Kategorie Zerspanungstechniker. „So einen tollen Lehrbetrieb, wie ihn die Firma Busatis bietet, sieht man nicht oft – das habe ich im Gespräch mit vielen anderen Lehrlingen bemerkt“, erklärt Marcel Doppler. Das Unternehmen bietet den Lehrlingen nicht nur eine eigene Lehrwerkstätte für eine solide, praktische Ausbildung – daneben gibt es zusätzlich zur Berufsschule auch eine fundierte theoretische Ausbildung. „Wir bieten zudem Vorbereitungskurse speziell für die Lehrabschlussprüfung“, erklärt Wenighofer. Wer die Lehre mit Matura machen möchte, bekommt außerdem pro Gegenstand eine Woche lernfrei für die Prüfung. „Das ist nicht selbstverständlich“, weiß Marcel Doppler.

„Wer gerade vor der Entscheidung steht, wie es weitergehen soll, sollte am besten so viel wie möglich ausprobieren.“ Marcel Doppler, NÖ Lehrlings-Landessieger

Für wen ist diese Ausbildung nun aber geeignet? „Wer gerne mit Metall arbeitet und zum Beispiel daheim viel am Moped oder Fahrrad herumbastelt, der könnte eine solche Ausbildung auf jeden Fall ins Auge fassen“, meint Wenighofer. Dazu sollten junge Menschen ein generelles Interesse für den Beruf, Genauigkeit, Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen mitbringen. Auch eine gewisse Affinität zum Arbeiten am Computer und Programmieren von Maschinen sei von Vorteil. „Das Wichtigste ist aber wohl immer, einfach neugierig zu sein“, so Wenighofer.

Auch Marcel Doppler rät jungen Menschen, die überlegen, eine Lehre zu machen, viel auszuprobieren: „Am besten ist es, in Betriebe zu gehen und sich Verschiedenes anzusehen, denn oft weiß man gar nicht, was es alles gibt.“ Auch Berufsorientierungsmessen seien eine gute Möglichkeit zur Orientierung – und das „idealerweise schon früher als erst in der vierten Klasse Unterstufe“, so Doppler. Das Unternehmen „Busatis“ steht außerdem in engem Kontakt mit den umliegenden Schulen – sogar Volksschulklassen kommen regelmäßig vorbei, um den Betrieb kennenzulernen.

Kerstin Fischer ist von 22 Lehrlingen, die derzeit bei der Firma „Busatis“ ihre Ausbildung absolvieren, die einzige junge Frau. Busatis

Wenighofer zur Ausbildung in einem Betrieb: „Eine Lehre zu machen ist kein Nachteil gegenüber der Schule – im Gegenteil: Wer die Lehre gut absolviert, hat bezüglich Berufschancen oft sogar einen Vorteil, weil hier viel mehr Spezialwissen vorhanden ist“, so Wenighofer. Auch Marcel Doppler würde jedem den Weg einer Lehre empfehlen: „Es ist auch kein Grund zu sagen, ich mache keine Lehre, weil ich Matura machen will – mittlerweile gibt es tolle Angebote für Lehre mit Matura.“

Das Unternehmen nimmt jederzeit Bewerbungen für Ausbildungsstellen entgegen. „Wir freuen uns ganz besonders, wenn sich mehr junge Frauen für eine Lehre bei uns begeistern würden – traut euch, euch zu bewerben!“, fordert Wenighofer auf.