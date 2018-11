„Es hat auch viele Vorteile, die einzige Frau zu sein – ich habe zum Beispiel meine eigene Dusche in der Firma“, meint die 15-jährige Dziyana Shliaha verschmitzt, die seit September 2018 eine Lehre zur Rauchfangkehrerin bei der Firma „World of Fire“ in Perschling absolviert. Seit 25 Jahren ist sie damit erstmals eine Frau, die diesen Weg in der Firma beschreitet.

Modernisierung beeinflusst Alltag

Neben Dziyana sind derzeit noch zwei männliche Lehrlinge beschäftigt. Das Berufsbild des Rauchfangkehrers umfasst heutzutage zwar im Wesentlichen immer noch den Kehrgang, durch die Modernisierungen der Feuerstätten und Abgasanlagen sind die Anforderungen an die Mitarbeiter jedoch stetig gewachsen, heißt es seitens der Firma. „Man braucht Ausdauer, muss körperlich fit sein und sollte keine Höhenangst haben“, fasst die 15-jährige zusammen. Zu den Aufgaben der Rauchfangkehrer und damit auch der Lehrlinge gehört das Kehren von Abgasanlagen, die Kontrolle von Feuerstätten und Verbindungsstücken, das Reinigen von Feuerstätten, die Beratung der Kunden in feuerungs- und heizungstechnischen Fragen, die Abgasmessung, die Wartung von Öl- und Gasbrennern, die feuerpolizeiliche Beschau und das Erkennen von Mängeln beim Kehrgang. Besonders der Aspekt der Sicherheit hat es Dziyana angetan: „Wenn ich den Rauchfang kehre, sorge ich wesentlich für die Sicherheit der Menschen, das ist ein tolles Gefühl.“ Das junge Mädchen findet es außerdem faszinierend, „verschiedene Häuser zu sehen, mit vielen Menschen zu sprechen und auf den Dächern tolle Ausblicke zu genießen“.

| NOEN

Oft wird sie dabei auch auf ihre Berufswahl angesprochen. „Es kommt mehrmals täglich vor, dass mich die Kunden fragen, warum ich mich als Mädchen für diesen Beruf entschieden habe“, erzählt sie. Auch wenn es zu Beginn komisch gewesen sei – sie werde von ihren männlichen Kollegen mit größtem Respekt behandelt.

Das Unternehmen „Word of Fire Markus Nentwich e.U.“ wurde 1911 als Rauchfangkehrerbetrieb gegründet. Im Jahr 2010 wurde das Ofen-Center mit einem 250 m² großen Schauraum in Perschling erbaut. Die Geschäftsfelder wurden um das Ofencenter, Kaminsanierungen, Feuerlöscher und das Grillersortiment erweitert.

www.ofen.cc