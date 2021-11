Was Lehrlinge und Arbeitgeber wissen müssen

Österreich hat mehr als 100.000 Lehrlinge, doch viele wissen nicht genau über die rechtliche Verantwortung und die Pflichten ihrer Ausbildung Bescheid. Was muss in einem Vertrag stehen? Muss ich alles machen, was mir angeschafft wird? Diese und viele andere Fragen stellen sich Jugendliche am Beginn ihrer Lehre.