Handwerk war für Therese Aigner aus Weitra schon immer wichtig. Bei den Waldviertler Schuhwerkstädten in Schrems ist sie nicht nur in der Produktion tätig, vielmehr plant sie neue Modelle und entwickelt innovative Ideen.

Das Schuhhandwerk ist am ersten Blick ein aussterbendes Gewerbe. Nicht nur, weil die einst florierenden Produktionsstätten in Österreich schließen mussten, sondern auch, weil die Qualität vielerorts nicht mehr Wert geschätzt wird. „Früher gab es in jeder Ortschaft einen Schuhmacher, dort wurden die Schuhe zum Reparieren hingebracht. Heute kauft man lieber um wenig Geld nach kurzer Zeit neue Schuhe – auf Reparaturen wird bedauerlicherweise kein Wert gelegt“, erklärt Therese Aigner die nicht einfachen Rahmenbedingungen für ihren gewählten Karriereweg. Aber genau diese handwerkliche Kunst war ausschlaggebend für ihre Berufswahl.

Sie wollte von klein auf handwerklich tätig sein – und die Schuhwerkstätte bietet ihr jetzt ein ideales Umfeld, um ihr Geschick und ihre Kreativität ausleben zu können. „Die Schuhmacherlehre ist ideal für junge Menschen, die auf der Suche nach einer handwerklichen Ausbildung sind“, ist sie von ihrer Berufswahl überzeugt. Ein typischer Arbeitstag besteht für Aigner in den „Waldviertler Werkstätten“ nicht nur aus der Produktion.

Großes Augenmerk wird auf die Planung und Weiterentwicklung von neuen oder bewährten Modellen gelegt. Schuhmacher von heute müssen daher auf jeden Fall auch EDV-fit sein. „Nach vielen Tests, Besprechungen und Versuchen findet die Arbeit schlussendlich am PC statt“, erklärt sie. Wichtig für die Modellentwicklung ist heute der Einsatz von modernen Lasercuttern.

„Für die Produktion eines Schuhs sind über 120 Arbeitsschritte notwendig – und in etwa 20 unterschiedliche Personen sind daran beteiligt“, führt sie aus. An dieser Arbeitsweise wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. „Unersetzlich für die komplexen Arbeitsschritte sind Erfahrung und Gefühl für das Naturmaterial Leder“, betont sie.

Für Theresa Aigner zeichnet die bei Kunden begehrten „Waldviertler“ neben der hohen Qualität der Tragekomfort aus. „Die Zehen müssen Platz haben. Viele Schuhe laufen sehr spitz zusammen, das entspricht überhaupt nicht der Fußform“, weiß sie um die orthopädisch wichtigen Fakten rund um den perfekten Schuh. Am liebsten trägt sie selbst Sneakers aus der neuen Kollektion der „Waldviertler“, so wie das Modell „Rückenwind“. Sie ist überzeugt: „Wer lange schmerzfrei unterwegs sein und seine Füße und Wirbelsäule gesund erhalten will, der sollte beim Schuhkauf nicht auf Diskontprodukte zurückgreifen.“ Seit mittlerweile 35 Jahren werden Schuhmacherlehrlinge in Schrems ausgebildet. Derzeit sind in den Waldviertler Schuhwerkstätten sieben Lehrlinge tätig.

Interessierte an einer Lehre können sich bei Ulrike Schmidt unter 02853 76503-308 bzw. per E-Mail an ulli@gea.at wenden. Weitere Informationen unter: www.gea.at