Mit Hilfe der UnternehmerInnen ist die Schulaktion der WKNÖ Lehre? Respekt! zu dem geworden, was sie heute ist: ein Vorzeigeprojekt und eine in Österreich einzigartig erfolgreiche Bildungsinitiative! Jährlich erreicht die Schulaktion rund 13.150 SchülerInnen. Die Vorträge dieser Lehrberufsoffensive finden in ca. 315 Schulen und 690 Schulklassen niederösterreichweit statt. Mittlerweile hat die Schulaktion mehr als 150.000 Kids zum Thema Lehre informiert und weit mehr als eine Million Visits auf der Website generiert.

Seit dem Schuljahr 2002/03 touren die geschulten PromotorInnen als Vortragende (zumeist PädagogInnen in Ausbildung) durch ganz Niederösterreich und besuchen SchülerInnen in den Neuen Mittelschulen, Allgemeinen Sonderschulen und Polytechnischen Schulen, um ihnen das Thema „Lehre“ näher zu bringen und zu veranschaulichen, dass eine Lehre viele Möglichkeiten bietet.

Lehrabschlussprüfung, Facharbeiter/in, Lehre mit Matura, Lehre nach Matura, Studium, Meisterprüfung, Selbstständigkeit – die beruflichen Aussichten mit einer Lehre sind vielfältig. Was viele gar nicht wissen: Es gibt über 200 unterschiedliche Lehrberufe!

Im Rahmen des Vortrags in den Schulklassen werden auch die Onlineplattform www.lehre-respekt.at und alle weiterführenden und nützlichen Websites vorgestellt, die Vielfalt der Lehrberufe präsentiert und allgemeine Informationen zu den Themen „Lehre“, „Berufsfindung“ und „Bewerbung“ gegeben. Um das Interesse der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu wecken, geschieht dies in einem spielerisch interaktiven und individuell auf die Klassen abgestimmten Vortrag. In direkter Aufklärungsarbeit wird mit den 13- bis 15-Jährigen über die Chancen einer Lehrausbildung gesprochen. Dabei werden Themen wie Berufe mit Zukunft, Schnupperlehre, Lehrabschlussprüfung, Lehre mit Matura, Lehre nach Matura und auch ein mögliches Auslandspraktikum während der Lehrzeit ausführlich besprochen. Auch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten nach der Lehre wie Meisterprüfung, Studium, Selbstständigkeit und das Erlangen von Führungspositionen werden dabei vorgestellt.

Durch die Einbindung von rund 200 niederösterreichischen UnternehmerInnen pro Schuljahr erhalten die Vorträge zusätzlich die nötige Praxisnähe. In Kooperation mit den 23 Bezirksstellen der WKNÖ können hier UnternehmerInnen aus der jeweiligen Region ihr Wissen und ihre eigenen Erfahrungen aus erster Hand vermitteln. Darüber hinaus haben die Jugendlichen immer auch selbst die direkte Möglichkeit, den UnternehmerInnen Fragen zu stellen.