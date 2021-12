Lehre bei GoodMills: "Beruf mit Zukunft und ich bin mittendrin!“

„Ich fühle mich sehr wohl in der Mühle. Denn hier bin ich mittendrin im Geschehen. Die Arbeit ist interessant und wir haben ein gutes Arbeitsklima. Auch muss ich als Lehrling schon viel Verantwortung übernehmen. Das tut mir gut“, beschreibt Phillip Chwala seinen Ausbildungsplatz bei GoodMills in Schwechat. Zuvor besuchte der angehende Müller das Schwechater Gymnasium – aber dann wollte er weg von der Schule.

Interessenstest beim WiFi

GoodMills-Lehrling Phillip Chwala justiert die Korn-Farbsortiermaschine. B. Wimmer

Seine Eltern unterstützten Phillip bei seiner Berufswahl, die Mutter begleitete den damals 15-Jährigen zum WiFi (Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer), wo er einen Interessenstest machte. Laut Test war Phillip für Berufe in der Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und für Themen wie Biologie und Chemie geeignet. Er suchte daher im Internet nach Betrieben in der Umgebung: „Da bin ich auf GoodMills Schwechat gestoßen.“ Nach einem Bewerbungsschreiben per E-Mail wurde Phillip zu einer Schnupperwoche in die Mühle in der Schmidgasse eingeladen.

Nicht übertreiben in der Bewerbung

Müllermeister Walter Grofics ist Phillips Lehrherr. Der 54-jährige Meister hat selbst als Lehrling bei GoodMills begonnen und entscheidet gemeinsam mit der Geschäftsleitung, welche Bewerber zur Schnupperwoche eingeladen werden.

„Ich möchte eine ehrliche Bewerbung lesen. Wenn da steht, ,ich kann alles perfekt‘, krampft es mich zusammen. Das Zeugnis muss mit der Bewerbung übereinstimmen, auch hier brauche ich keine Übertreibungen“, so Grofics. GoodMills bildet auch gerne ältere Lehrlinge aus. „Schulabbrecher mit technischem Verständnis sind bestens geeignet“, meint der Lehrherr, „denn ab 18 Jahren können sie auch in allen Schichten mitarbeiten.“

Laut GoodMills-Schwechat- Geschäftsführer Peter Stallberger kann man im Unternehmen Spitzenposten erreichen: „Nach Abschluss der Lehre ist der Geselle oder die Gesellin noch weitere drei Jahren als Fachkraft im Betrieb und kann danach die Weiterbildung zum Meister für Verfahrenstechnik der Getreidewirtschaft machen.“ Hier ist auch eine internationale Ausbildung über den Betrieb möglich. Die GoodMills-Group ist in sieben Ländern vertreten (25 Mühlen in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien).

Meisterschule gleicht dem Bachelorstudium

Seit zwei Jahren ist die Meisterprüfung zum Verfahrenstechniker oder zur Verfahrenstechnikerin für die Getreidewirtschaft in Österreich dem Bachelorstudium „Bio- und Lebensmitteltechnologie“ gleichgestellt. Bei GoodMills ist es auch möglich, die Lehre mit Matura abzuschließen. „Ein Müller oder eine Müllerin, der/die bei uns das Handwerk erlernt hat, wird so gut wie immer als Fachkraft in das Unternehmen übernommen“, versichert Peter Stallberger.

„Es arbeiten hier viele junge Leute, denn fast jedes Jahr nimmt GoodMills Schwechat einen neuen Lehrling auf“, erklärt Phillip Chwala im NÖN-Gespräch. Der Lehrling mag es, dass er sich in der Arbeit viel bewegt: „Meine Schrittzähler-App hat letztens einmal 24.000 Schritte an einem Arbeitstag aufgezeichnet.“

Der 18-Jährige findet es auch gut, dass er in seinem Job einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistet, denn ohne Mehl gäbe es kein Brot und auch viele andere Lebensmittel nicht.

Die Industriemühle produziert pro Jahr 100.000 Tonnen Mehl der prominenten Marke „Fini’s Feinstes“. Als Grundstoff dient GoodMills dafür regionales Korn der Bauern aus der Umgebung sowie aus dem Wein- und Waldviertel. „Meine Arbeit macht Sinn!“, ist sich der Schwechater Lehrling sicher.

Die Mitarbeiter kommen gerne wieder

Sein Kollege Arnold Angel (37 Jahre) hat nach seiner Lehre in Schwechat die Meisterschule in St. Gallen in der Schweiz und in der deutschen Stadt Stuttgart absolviert. Dafür war er im Alter von 24 Jahren ein Jahr im Ausland. Danach ist er als Meister in das GoodMills-Schwechat-Werk zurückgekehrt. Dazu Geschäftsführer Stallberger: „Einer bleibt entweder drei Tage oder 30 Jahre.“ Darum findet er die Schnupperwoche im Betrieb ideal für eine Entscheidungsfindung.

Lehrmeister Grofics würde am liebsten noch mit 70 Jahren in der Mühle arbeiten. Das gute Arbeitsklima bei GoodMills ist ihm sehr wichtig. Auf die Frage, was ein Lehrling seiner Meinung nach für Voraussetzungen mitbringen soll, meint Grofics: „Pünktlichkeit ist uns sehr wichtig, damit keiner aus der Schicht davor unnötig warten muss. Der Lehrling sollte Interesse an der Produktion zeigen, teamfähig sein, technisches Verständnis haben und seine Kleidung und den Arbeitsplatz sauberhalten.“

Ein Lehrling durchläuft verschiedene Bereiche in der Schwechater Mühle.

Hiert testet Phillip Chwala den Feinheitsgrad des Mehls. B. Wimmer

Da wären zuerst die Rohwarenannahme und die Qualitätssicherung. Hierbei sind ein guter Geruchssinn und Tastsinn wichtig. Riecht das Korn modrig oder frisch, fühlt es sich feucht oder trocken anß Im Labor stellen Lebensmitteltechniker mit Proben des Korns endgültig die Eignung fest.

Der Lehrling lernt, die Probenanalysen zu lesen und weiß um die Beschaffenheit der verschiedenen Kornladungen.

Den Hörsinn benötigt der Müllerlehrling für die Maschinen (Vorreinigung, Farbsortierung, Zerkleinerung, Siebung, Mischung, Abfüllung). Wenn er ein ungewöhnliches Geräusch hört, muss er sofort reagieren.

Als Verfahrenstechniker für die Getreidewirtschaft lernt er alle Maschinen der Mühle, der Mischerei sowie der Absackung (Befüllung der Pakete) und der Verladung zu warten und zu justieren. Auch am Computer muss er sich gut auskennen. Für Allergiker (Staub- oder Glutenunverträglichkeit) ist der Beruf allerdings nicht geeignet. Laut Stallberger kann man nach der Lehre, so man will, „durch alle Mühlen der Welt ziehen“ – Fachkräfte seien weltweit gesucht.