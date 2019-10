Eigenes Geld verdienen. Sich beweisen können. In einem speedigen Team arbeiten. Cooles lernen. Die Welt erobern. Worauf warten? Let’s go for it! Bei SKF Steyr!

„19 by 19“, heißt es im SKF Werk Steyr: 19 Youngsters starten 2019 als Lehrlinge bei SKF Steyr durch und erobern die Welt. Denn Kunden und Projekte sind international, etwa die Formel 1, der Moto GP, Hochgeschwindigkeitszüge oder Windkraftwerke. „Wir dürfen für renommierte Kunden in der High-Tech- und Innovationsszene ausgefeilte Mobilitäts-Projekte umsetzen und tragen damit zu mehr Nachhaltigkeit bei. Das begeistert auch unsere SKF Youngsters!“, ist Franz Hammelmüller, Vorstandsvorsitzender der SKF Österreich AG stolz.

SKF

1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden im SKF Werk Steyr einen hochattraktiven Arbeitsplatz. Der Standort gehört seit 30 Jahren zum internationalen SKF Netzwerk mit insgesamt über 130 Standorten und gilt als innovatives Keramik-Kompetenzzentrum des Konzerns. Egal also, welcher Lehrberuf gewählt wird, sie alle haben großes Zukunftspotential.

SKF

Das Angebot an Lehrberufe am Standort Steyr ist groß: Prozesstechnik, Werkstofftechnik, Metalltechnik – Zerspanungstechnik, Metalltechnik – Werkzeugbautechnik, Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik oder Mechatronik. SKF Lehrlinge schätzen die internationalen Karrieremöglichkeiten, den Teamspirit und den Spaß in der vielfältigen Ausbildung. Auch eigene SKF Lehrlingsevents gehören dazu.

Also: Worauf warten? Let’s go for it!

Infos: www.skf.at