Als wichtiger Arbeitgeber in der Region bildet die Sparkasse seit Jahren Lehrlinge aus und ermöglicht ihnen so einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Bei der Sparkasse Niederösterreich Mitte West zu arbeiten, bedeutet, ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben und für gemeinsame Werte zu brennen. „Wir begegnen einander mit Respekt, Empathie und Verständnis, sowohl in der Zusammenarbeit mit Kunden als auch mit Kollegen“, sind sich Vorstandsvorsitzender Helge Haslinger und Vorstandsdirektor Peter Hronek einig.

Die Lehre zur Bankkauffrau sowie zum Bankkaufmann in der Sparkasse ermöglicht es, durch die Ausbildung im Rahmen betrieblicher Arbeitsprozesse eine Berufsqualifikation am Puls der Zeit zu erwerben. Durch die vielseitige Arbeitspraxis sammeln die Lehrlinge ein breites Spektrum an Erfahrungen. Mit einer guten Abstimmung auf die verschiedenen Weiterbildungsangebote bleibt die Ausbildung auch in Zukunft ein attraktiver und nachhaltiger Einstieg in die Berufswelt. Mehr Infos zur Sparkasse, die Lehre und Online-Bewerbung unter www.spknoe.at/lehre.