Starte deine Banklehre in der Sparkasse

Julia Gleiß hat ihren Traumberuf gefunden: „Eine Banklehre zu machen, war die beste Entscheidung für meine berufliche Zukunft.“ Vor über drei Jahren entschloss sie sich, bei der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG Bankkauffrau zu werden. Ein Karriereweg, den sie auch anderen Schulabsolvent*innen sehr empfiehlt. Im Juli schloss Julia Gleiß schließlich ihre Lehre ab und steuert nun in der modernen Bankenwelt auf ihr nächstes berufliches Ziel zu: ihre Ausbildung zur Junior-Kundenbetreuerin.

Die Lehrlinge von heute sind die Kundenbetreuer*innen oder sogar die Filialleiter*innen von morgen. Deshalb legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung unserer Lehrlinge und fördern sie sowohl in fachlichen Bereichen als auch in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Durch die vielseitige Arbeitspraxis sammeln unsere Lehrlinge ein breites Spektrum an Erfahrungen. Dadurch ist die Banklehre eine abwechslungsreiche und herausfordernde Ausbildung, die jedem*jeder Interessierten eine erfolgreiche Zukunft bietet.

Auch Andreas Mühl ist mit seiner Berufswahl sehr zufrieden und streicht ein wesentliches Merkmal des Berufs in einer Bank hervor: „Der persönliche Kontakt mit den Menschen macht meinen Arbeitstag interessant und abwechslungsreich.“

Wir, die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, sind eine der größten Retailbanken im Zentralraum Niederösterreichs und zeigen Verantwortung für die Beschäftigung in unserer Region. Durch die kontinuierliche Aufnahme und Ausbildung von neuen Banklehrlingen werden ständig Impulse am Arbeitsmarkt gesetzt.

Was zählt, ist...

… eine umfassende Ausbildung

für den zukünftigen Job als Kundenbetreuer*in. Darum haben wir ein Ausbildungsprogramm zusammengestellt, das mit vielen Seminaren und Workshops sehr vielfältig aufgebaut ist.

… ein guter Plan

Step by step trainierst du dir Fitness in all unseren Geschäftsbereichen an: Zahlungsverkehr & modernstes Banking, Sparen, Vorsorgen, Veranlagen, Finanzieren.

… eine gute Begleitung

Wir stellen dir Hilfe zur Seite: Dein*e persönliche*r Ausbilder*in ist immer für dich da und Profi für alle fachlichen Fragen zum Job, aber auch in Sachen Selbstorganisation und Co.

… Feedback

In der Sparkasse bekommst du regelmäßig strukturiertes Feedback zu deinen Leistungen und Lernfeldern.

… ein guter Draht

Die Berufsschule in Schrems zählt zu unseren wichtigsten Partner*innen in der Lehrlingsausbildung und wir pflegen einen engen Kontakt.

… Zugehörigkeit

Als Lehrling bist du ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams. Das wirst du spüren.

Für uns zählt es also, eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten. Weiters sind wir mit dem staatlichen Gütezeichen für Familienfreundlichkeit im Beruf ausgezeichnet und auch sportliche Interessen werden durch unseren Betriebssportverein sehr gut abgedeckt.

Nun kommen wir zu dir: Du hast Freude am Verkauf und Interesse, unsere Kund*innen kennenzulernen, Spaß im Umgang mit digitalen Medien, Interesse an Finanzen und der Weltwirtschaft sowie ein Ziel vor Augen. Außerdem bist du kommunikativ und teamfähig, glänzt mit einem freundlichen bzw. sicherem Auftreten und hast einen positiven Pflichtschulabschluss. Dann bist du bei uns als zukunftsorientierter Arbeitgeberin mit hervorragenden Entwicklungschancen für deine persönliche Karriere genau richtig. Starte deine Karriere bei uns und #glaubandich. Lerne, eine Filiale auf Erfolgskurs zu bringen und unsere Kund*innen zu begeistern. Wir freuen uns auf junge Menschen, die Lust haben, mit uns die Kundenbetreuung der Zukunft zu entwickeln. Weitere Informationen findest du unter www.spknoe.at/lehre.