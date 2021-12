General Manager Markus Ernst: „Ich wollte die Welt sehen“

„Koch, aber ohne Kellner“ habe er gelernt. „Ich würde niemandem raten, mich kellnern zu lassen, das kann nur schiefgehen“, schmunzelt Markus Ernst.

Vom Lehrling zum Manager und stellvertretenden Geschäftsführer – so liest sich sein Lebenslauf. Interessant sind aber die vielen Zwischenstopps, die er eingelegt hat. „Ich bin beruflich sehr viel herumgekommen, das stimmt.“ Aber angefangen hat alles im „Ruhrpott“, in Essen. Denn der gebürtige Deutsche hat dort in einem Stadthotel seine Koch-Lehre absolviert. „Der Lehrmeister hat sich gut um uns Lehrlinge gekümmert, der war ein bisschen so der liebe Gott für uns“, lacht er. Der Zusammenhalt unter den Lehrlingen habe ihm am besten gefallen, genauso wie die Tatsache, viel in kürzester Zeit lernen zu können. „Ich wusste aber: Ich will die Welt sehen. Und das kann man in der Gastronomie und besonders als Koch gut.“

Nach dem Lehrabschluss ging es für ihn daher erst mal sechs Jahre auf Wanderschaft. Als Jung-Koch war er in der Schweiz, in Frankreich, in Österreich und auch im Norden seines Heimatlandes. „Ich habe versucht, in den besten Küchen der jeweiligen Länder mitzukochen.“ In Saalbach oder in St. Moritz war Ernst oft über den Winter „stationiert“, im Sommer dann an der Nordsee, auf den Inseln Sylt und Juist – Saisonarbeit eben.

Weltreise und Karrieresprünge

„Markus, du solltest jetzt auf die Kreuzfahrtschiffe gehen“, lautete irgendwann der Rat eines Bekannten. Angeheuert hat er dann auf dem ehemaligen Traumschiff vom ZDF, der MS Deutschland. „Da konnte ich mir selbst einen Traum erfüllen und eine Weltreise machen. Das Amazonas-Delta war besonders eindrucksvoll.“ Vier Jahre war er so auf hoher See und konnte den Sprung vom Sous-Chef zum Küchendirektor machen. Eine weitere „halbe“ Weltreise folgte noch. „Ich bin nämlich erst ab Afrika zugestiegen.“ Eindrucksvoll sei das Leben und Arbeiten am Kreuzfahrtschiff gewesen, aber auch harte Arbeit. Denn Sieben-Tage-Wochen seien sehr oft an der Tagesordnung gestanden. „Als Küchendirektor bin ich um 7 Uhr aufgestanden, um 22 Uhr aus der Küche gegangen und gleich ins Bett gefallen.“

Die Meisterschule besuchte er dann auch noch, um den Meisterbrief zu bekommen. Dadurch hat er seit Kurzem auch den „Bachelor of Professional Cookery und Kitchen Management“, die internationale Bezeichnung für den Küchenmeister. Denn der Meister wurde mit dem Bachelor gleichgesetzt. „Es ist schön, dass man etwas in der Hand hat. Das ist auch ein tolles

Zeichen für den Beruf – und so ein Titel ist in Österreich gar nicht so unwichtig“, schmunzelt er.

Von hoher See ging es dann auf die Donau, auf die MS Mozart. „In Zuge dessen habe ich meine Frau kennengelernt, sie kommt aus Ungarn.“ Darauf folgte wieder ein Szenenwechsel: Hoteldirektor und General Manager, bei Hotels am Ossiacher See und am Katschberg.

2010 tauchte Markus Ernst schließlich in die Thermenbranche ein. Zuerst in der Therme Linsberg Asia in Bad Erlach, wo er heute noch mit Frau und Tochter wohnt, dann im Aquaworld Resort in Budapest: „Mit 700.000 Gästen pro Jahr das Größte, was ich je geleitet habe.“ Seit Juli 2021 arbeitet er nun in der Therme Laa an der Thaya – als General Manager und stellvertretender Geschäftsführer. „Wenn man will und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dann ist im Tourismus so gut wie alles möglich“, pflegt Markus Ernst zu sagen.

„Rezepte gibt es auch im Management“

Beruflich steht der 51-Jährige also schon lange nicht mehr vor Kochtöpfen. Trotzdem beeinflusst ihn seine Zeit als Koch immer noch. „Für mich ist Teamwork, wie ich es in einer typischen Küchenstruktur kennengelernt habe, sehr wichtig.“ Und Rezepte, an die man sich halten sollte, gibt es für ihn auch im Management. „Das betrifft zum Beispiel die Meeting-Kultur.“

Für eine Lehre würde er sich immer wieder erneut entscheiden. „Die Lehre war ein toller Start in das Berufsleben. Nicht jeder Mensch muss die Matura machen, obwohl die Lehre mit Matura auch eine wunderbare Möglichkeit ist. Man kann als Koch-Lehrling auf jeden Fall sehr viel erreichen und so viel sehen.“

Wichtig seien auch Flexibilität und die Liebe zum Job. „Ohne das geht es nicht.“ Man sollte im Tourismus und in der Gastronomie offen für Herausforderungen sein, so Markus Ernst. Sein Tipp für angehende Lehrlinge: „Ich sage immer: Ein bisschen Mühe macht das Leben. Es hilft, immer das Ziel vor Augen zu haben: Was will ich werden, wo will ich hin?“

Was kocht er privat am liebsten? „Ich bereite besonders gerne Salzwasser-Fisch zu, vorzugsweise Steinbutt. Das ist ein Überbleibsel aus meiner Zeit an der Nordsee. Da gab es nur Fisch, Fisch, Fisch. Und besonders gut schmeckt mir natürlich das Gulasch meiner Frau.“