Ferialjob & Co..

Ferialarbeit

Schüler oder Studenten ab 15 Jahren, die als Ferialarbeiter oder -angestellte tätig sind, werden vom Unternehmen in ein befristetes Arbeitsverhältnis aufgenommen. Sie werden nach dem jeweiligen Kollektivvertrag entlohnt, haben Anspruch auf anteiligen Urlaub (2,5 Werktage pro Monat) und Sonderzahlungen. Umgekehrt sind sie weisungsgebunden und zur Arbeitsleistung verpflichtet. Übersteigt das monatliche Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 438,05 Euro, sind sie kranken-, unfall-, pensions- und arbeitslosenversichert. Bei einem geringeren Entgelt nur unfallversichert.

Pflichtpraktikum

Das Pflichtpraktikum wird auf Grund schulrechtlicher Vorschriften benötigt. Es ist ein Dienstverhältnis abzuschließen, damit man den Praktikumsbesuch nachweisen kann. Das bedeutet, es muss bezahlt werden und alle arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten. Wird ein Quartier benötigt, ist es empfehlenswert, dies schriftlich mit dem Dienstgeber zu vereinbaren.

Schnupperlehre

... während der Unterrichtszeit

Bei berufspraktischen Tagen als Schulveranstaltung und bei der individuellen Berufsorientierung während der Unterrichtszeit sind die Schüler in gleicher Weise kranken- und unfallversichert wie beim Unterricht im Klassenzimmer oder auf Exkursion.

... außerhalb der Unterrichtszeit

Eine individuelle Berufsorientierung außerhalb der Unterrichtszeit (z. B. Ferien) ist nur bei Schülern im oder nach dem achten Schuljahr möglich. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung des Erziehungsberechtigten. Der Krankenversicherungsschutz besteht meist durch die Mitversicherung bei den Eltern.

Unfallversicherung außerhalb der Unterrichtszeit

Der Betriebsinhaber muss keine Meldung bei der AUVA erstatten und keinen Beitrag leisten.

Die Schnupperlehre darf höchstens 15 Tage pro Betrieb und Kalenderjahr erfolgen.

Rahmenbedingungen

Durch Zuschauen, Fragen stellen und Ausprobieren einfacher, ungefährlicher Tätigkeiten soll ein Jugendlicher seinen Wunschberuf praxisbezogen kennenlernen.

Den Jugendlichen trifft keine Arbeitspflicht, er hat aber auch keinen Anspruch auf Entgelt.

Es darf unter keinen Umständen eine Eingliederung des Jugendlichen in die betriebliche Organisation stattfinden, da in diesem Fall ein Arbeitsverhältnis mit arbeits- und sozialrechtlichen Konsequenzen (Anmeldung bei der Krankenkasse, Entgeltzahlungspflicht etc.) entsteht.

Der Jugendliche darf zu keiner Arbeit verpflichtet werden und unterliegt keinen Weisungen des Betriebsinhabers (mit Ausnahme von jugendschutzrechtlichen Bestimmungen, Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes und arbeitshygienische Vorschriften).

Sollte der Jugendliche einzelne Handgriffe ausprobieren dürfen, ist dabei auf die körperliche und geistige Reife Bedacht zu nehmen. Der Unternehmer verstößt sonst gegen die Bestimmungen des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes.

Hinweise für Betriebe

Eine Schnupperlehre unmittelbar vor Beginn eines Lehrverhältnisses ist rechtlich problematisch und sollten jedenfalls vermieden werden. Ein solcher zeitlicher Zusammenhang könnte dazu führen,

dass die Zeit des Berufspraktikums als Lehrzeit mit allen arbeits- und sozialrechtlichen Konsequenzen gilt.