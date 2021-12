Glasklare Karrierechancen mit dem Lehrberuf „Glasverfahrenstechnik“

„Wir brauchen dringend gut ausgebildetes Fachpersonal – deshalb haben wir einen Lehrberuf für Hohl- und Flachglas gestaltet“, erklärt Johannes Schuster, Lehrlingsausbildner beim Glasverpackungshersteller „Vetropack“ am Standort in Pöchlarn.

Er ist hauptverantwortlich dafür, dass im Frühjahr 2022 die ersten Lehrlinge den ganz neuen Lehrberuf „Glasverfahrenstechnik“ abschließen werden. Bereits 2013 begann Schuster mit dem Aufbau dieser neuen Ausbildung, 2018 sind die ersten Lehrlinge gestartet. Neben „Vetropack“ bieten auch einige andere Firmen in Österreich diese dreieinhalbjährige Lehre an.

„Ich würde allen Mädchen raten, sich von einem männlich dominierten Berufsumfeld nicht abschrecken zu lassen – macht, was euch Spaß macht!“ Sarah Peham, Lehrling bei „Vetropack“

„Mit 15 Jahren weiß man oft noch nicht, was man mit 18 oder danach machen will. Das Tolle an diesem Beruf ist, dass er so vielfältig ist, dass am Ende sicher etwas Passendes dabei ist“, so Schuster. Denn im Lehrberuf Glasverfahrenstechnik lernen junge Menschen alle Fähigkeiten und Kentnisse rund um die Herstellung und Verarbeitung von Glas – von Automatisierungs- und Maschinenbautechnik bis hin zur Glasschmelze und Glasveredelung. Damit stehen den Lehrlingen nach der Abschlussprüfung neben der Weiterbildung zum Glasmeister zahlreiche weitere Betätigungsfelder offen, die auch über die Glasindustrie hinausgehen.

Handwerkliches und technisches Interesse

Für wen ist dieser Lehrberuf nun geeignet? „Interessierte sollen handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Teamfähigkeit mitbringen“, erklärt der Lehrlingsausbildner. Wichtig im Arbeitsalltag seien zudem Respekt, Pünktlichkeit, Arbeitsmotivation und Ausdauer. Für eine erfolgreiche Lehre empfiehlt der Lehrlingsausbildner ganz allgemein zudem, Interesse und Begeisterung mitzubringen – und auch zu zeigen.

Genau so wie Sarah Peham und Jonas Arnold, die beide im September ihre Lehre bei „Vetropack“ begonnen haben. „Ich habe nach der Schule gemerkt, dass ich einfach gerne selbstständig sein möchte – mein eigenes Geld verdienen, für eine eigene Wohnung sparen, meinen Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen“, erklärt Jonas Arnold. Bevor er sich für die Lehre bei „Vetropack“ entschieden hat, sei er oft im Betrieb schnuppern gewesen und habe dann relativ schnell gewusst, dass das „das Richtige für mich ist“.

Sarah Peham ist eine von vier weiblichen Lehrlingen im Betrieb. Ihr gefällt vor allem, dass „die Menschen hier sehr sympathisch sind und uns weiterhelfen“. Sie fühlt sich in dem immer noch männlich dominierten Arbeitsumfeld sehr wohl. „Ich würde allen Mädchen raten, sich von einem männlich dominierten Berufsumfeld nicht abschrecken zu lassen – macht, was euch Spaß macht! Das ist das Wichtigste“, meint Peham. Beiden gefällt die Lehrzeit bis jetzt außerordentlich gut – nur das Feilen sei am Anfang etwas herausfordernd: „Das ist nicht schwer, aber man muss sehr ausdauernd sein beim Arbeiten“, erklärt Jonas Arnold.

Im Lehrberuf „Glasverfahrenstechnik“ lernen junge Menschen alle Fähigkeiten und Kentnisse rund um die Herstellung und Verarbeitung von Glas. Vetropack

Marcel Kornes hat all das schon hinter sich – er hat 2014 den Lehrberuf des Mechatronikers begonnen (den das Unternehmen mittlerweile nicht mehr anbietet) und nach dreieinhalb Jahren im Betrieb nun seinen Meister für „Maschinenbau und Automatisierungstechnik“ gestartet. „Das Tolle hier ist, dass man mit der eigenen Lehrwerkstätte im Haus wirklich gut auf den Berufsalltag vorbereitet wird“, erzählt er.

Mit der Lehre stehen in jedem Fall alle Karrierewege offen. Von einem Meister bis hin zu einem Studium mit Ingenieurstitel – die Aufstiegsmöglichkeiten sind vielfältig. „Ich würde jedem, der nicht weiß, was er machen will, eine Lehre empfehlen – damit verdient man schon früh sein eigenes Geld, hat gleich einen abgeschlossenen Beruf und kann danach immer noch etwas komplett anderes machen, wenn man Lust dazu hat“, erklärt Sarah Peham. Auch Jonas Arnold spricht sich ganz klar für die Lehre aus: „Viele Eltern sagen, geh lieber weiter in die Schule, da lernst du etwas – aber bei einer Lehre lernt man genauso etwas und hat noch den Praxisbezug dazu. Das finde ich toll!“