Wewalka, der größte Frischteighersteller in Familienbesitz, hat sich vom traditionellen Konditor hin zu einem international agierenden Frischteighersteller entwickelt. Unser Hauptsitz befindet sich in Sollenau, südlich von Wien. Wir sind Partner von internationalen Marken und Händlern und vertreiben unsere frischen Teige in rund 30 Länder.

Deine Lehre bei Wewalka

Mit unseren rund 800 Mitarbeitern, sind wir einer der größten Arbeitgeber in der Region. Wewalka ist laufend auf der Suche nach begeisterungsfähigen jungen Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten.

Für den Start im September 2022 bieten wir folgende Jobs an:

Aktuell bilden wir 15 Lehrlinge aus, die von Profis in der produzierenden Industrie ihr Handwerk lernen: Von qualifizierten Maschineneinstellern, über Techniker im Störungsdienst bis hin zu Nachwuchsführungskräften in Technik und Produktion.

Das Besondere an einer Lehre bei Wewalka ist die gemeinsame Grundausbildung aller technischen Lehrlinge: Du startest mit deinen Kollegen in der Lehrwerkstatt und lernst schrittweise alle relevanten Bereiche unseres Betriebs kennen. Im Laufe deiner Lehrzeit entscheidest du gemeinsam mit unseren Ausbildnern, in welchem Bereich du dich spezialisiert und deine Karriere startest.

Während deiner Lehrzeit erwarten dich folgende Benefits:

Heuer feiern wir wieder sehr gute Abschlüsse und freuen uns darauf, dass unsere Lehrlinge als Experten in Produktion und Technik für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

