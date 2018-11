Wer mehr über Berufe, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Niederösterreich erfahren will, der kann sich an die Experten der Berufsinformationszentren von WIFI und AMS wenden.

WIFI-Berufs-informationszentrum

Egal ob es sich um das Thema Schul- und Berufswahl, Um- oder Wiedereinstieg handelt – das WIFI-BIZ bietet Orientierungshilfe in allen Phasen der beruflichen Laufbahn. Mit Unterstützung von Psychologen der Bildungs- und Berufsberatung findet im WIFI-BIZ jeder seine jeweiligen Stärken, Neigungen und auch Interessen heraus.

Was es in den Berufs-informationszentrum gibt?

Persönliche Beratung durch erfahrene Bildungs- und Berufsberater

Hochwertige, wissenschaftlich-fundierte Testverfahren

Konkrete Ergebnisse als Entscheidungshilfe rund um Ausbildung und Beruf

Laufend aktueller Wissensstand über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Tipp: WIFI BIZ-Beratungsförderung. Die Berufsberatung für Jugendliche kostet 60 Euro. Seit Jänner 2009 können alle Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftskammer Österreich bis zu sechs Bewerber für eine Lehrstelle im WIFI-BIZ kostenlos testen lassen. Jeder weitere Test kostet 60 Euro.

Zu den Kerndienstleistungen der zwölf BIZ des AMS NÖ gehören Hilfe und Unterstützung bei der Orientierung am Arbeitsmarkt und in der Berufswelt.

60.670 Personen wurden beraten

Alle BerufsInfoZentren des AMS Österreich und somit auch in Niederösterreich sind mit dem IBOBB-Zertifikat ausgezeichnet – einem externen Qualitätssiegel für anbieterneutrale Bildungsberatung in Österreich, das vom Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung (ÖIBF) verliehen wird.

Die BIZ-Berater helfen, wenn es darum geht, das passende Selbstbedienungstool zu finden und bieten vertiefende Beratung an:

Information: Hilfe bei der Auswahl, Bedienung und Nutzung des passenden Info-Kanals. Facts & Figures zum Arbeitsmarkt, über Berufe sowie Aus- und Weiterbildungswege.

Berufs- und Bildungsberatung: 2018 haben bis einschließlich Ende August etwa 2.000 Personen das Angebot einer eingehenden Berufs- und Bildungsberatung durch einen BIZ-Berater genutzt.

Testungen: Über 3.500 Personen haben im ersten Halbjahr im BIZ einen Allgemeinen Interessensstrukturtest (AIST) inkl. anschließender Besprechung der Testergebnisse mit einem BIZ-Berater absolviert, bis Jahresende soll sich diese Zahl auf ca. 7.000 erhöhen.

Schulklassenbesuche: Über 488 Klassen mit 9.612 SchülerInnen haben im ersten Halbjahr 2018 einen Schulworkshop und Testung in einem niederösterreichischen BIZ besucht bzw. genutzt.

2017 haben insgesamt 60.670 Personen die zwölf BIZ des AMS Niederösterreich besucht. 90 Prozent gaben bei einer Befragung an, dass das Beratungsgespräch wesentlich zur Klärung ihres Anliegens beigetragen hat. Und 91 Prozent waren mit ihrem Besuch „voll und ganz“ oder „sehr zufrieden“.