„Im Zuge von technischem Fortschritt und Digitalisierung war der Stellenwert von Bildung noch nie so hoch wie jetzt“, betont WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. „Bildung wird mehr und mehr zum unverzichtbaren Treibstoff, der den gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Motor erfolgreich am Laufen hält.“

Mit der Offensive, die auch eine Plakatserie sowie eine vierteljährlich unter dem Titel „TREIBSTOFFbildung – Das Magazin für Bildungspartner in Niederösterreich“ erscheinende WKNÖ-Publikation umfasst, sollen laut Zwazl die steigende Bedeutung der Aus- und ständigen Weiterbildung ebenso verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden, wie die Leistungen der niederösterreichischen Ausbilderbetriebe und die umfassenden Bildungsangebote und Bildungsinitiativen der WKNÖ.

„Unsere engagierten und hochqualifizierten Ausbilderbetriebe sind der Schlüssel für unsere hochqualifizierte Lehre“, betont Zwazl. „Sie zählen damit zu den zentralen Bildungseinrichtungen im Land.“ In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Lehranfänger in den niederösterreichischen Unternehmen um 15 Prozent gestiegen. Allein im Vorjahr wurde ein Plus von fast sechs Prozent erreicht. „Der kontinuierliche und massive Einsatz der niederösterreichischen Unternehmen und der WKNÖ für die Lehre trägt Früchte.“

Unter anderem verweist die WKNÖ-Präsidentin dazu auf Aktivitäten wie das Lehrlingswirtschaftsparlament, die Ausbildertrophy, die Initiative „Let’s Walz“, durch die Lehrlinge kostenlos vier Wochen lang Auslandserfahrungen sammeln können, oder den in der WKNÖ entwickelten und gemeinsam mit dem Land Niederösterreich umgesetzten NÖ Begabungskompass.

Dazu kommen unter anderem noch das WIFI als Anbieter Nummer 1 in Sachen praxisorientierter Aus- und Weiterbildung oder das BildungsKonzil Heldenberg, in dem in offener Atmosphäre bildungspolitische Zukunftsfragen abseits traditioneller Denkmuster diskutiert werden. „Die WKNÖ hat sich neben ihren anderen Aufgaben sukzessive und konsequent zu einem breit aufgestellten Bildungs-Cluster rund um alle Fragen der Aus- und Weiterbildung am Puls der Wirtschaft entwickelt und gibt damit dem gesamten Bildungs- und Wirtschaftsstandort Niederösterreich wichtigen Treibstoff.“

www.treibstoffbildung.at