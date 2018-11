NÖN: Die Zahl der Lehranfänger in Niederösterreichs Betrieben ist zuletzt deutlich gestiegen. Ist die Trendwende zur Lehre damit geschafft?

Sonja Zwazl: Wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass die Lehre wieder in aller Munde ist – und zwar als hochqualifizierte und besonders zukunftsträchtige Ausbildung. Die Jahre des Akademikerwahns scheinen überwunden. Im letzten Jahr ist die Zahl der Lehranfänger in Niederösterreichs Unternehmen um 5,7 Prozent gestiegen. Im Jahr davor um 2,8 Prozent. Die Richtung stimmt – und muss sich noch weiter intensivieren und verfestigen. Unsere Unternehmen brauchen dringend Fachkräfte.

Wie groß ist der viel zitierte Fachkräftemangel tatsächlich?

Zwazl: Drei von vier NÖ-Unternehmen geben in einer aktuellen Studie an, dass sie den Fachkräftemangel im letzten Jahr „sehr stark“ (40 %) oder „eher stark“ (33 %) gespürt haben. Zugleich sagen immer mehr Unternehmen, dass sie wegen des Fachkräftemangels sogar schon das Bemühen um neue Kunden oder Aufträge zurückfahren mussten. Das heißt, der Fachkräftemangel trifft uns alle – Unternehmen, Beschäftigte, Konsumenten.

Und mehr Lehrlinge sind darauf die richtige Antwort?

Zwazl: Selbstverständlich! Die jungen Menschen haben mit einer Lehre alle Chancen – von der Fachkraft bis zur Meisterprüfung, von der Führungsposition als Angestellter bis zur Chefin oder zum Chef im eigenen Unternehmen. Mit einer Lehre stehen alle Türen zum beruflichen Erfolg offen. Die Karriere einer Fachkraft beginnt nun einmal mit einer Lehre.

Wie unterstützt die Wirtschaftskammer Niederösterreich die Lehre?

Zwazl: Wir können es uns auf unsere Fahnen heften, das Thema Lehrlingsmangel schon zu einem Zeitpunkt thematisiert zu haben, als davon noch kaum die Rede war – und wir haben das Thema nicht nur einfach thematisiert, wir haben etwas getan: zum Beispiel Initiativen für mehr Berufsorientierung wie das Gütesiegel für Schulen, die auf diesem Feld besonders engagiert sind. Initiativen wie den NÖ Begabungskompass, der den Jugendlichen und ihren Eltern zeigt, wo die oder der Jugendliche seine besonderen Talente hat und welche Ausbildung daher besonders gut für sie oder ihn geeignet ist. Initiativen wie unsere Internet-Plattform www.lehre-respekt.at. Dazu kommen etwa noch eigene Lehrstellenberater oder die Initiative „Let’s Walz“, mit der Lehrlinge vier Wochen lang ein kostenloses Praktikum im Ausland absolvieren können – und damit ihre Persönlichkeit stärken und erfahren, wie toll sie im internationalen Vergleich ausgebildet sind, wie groß ihr Können ist. Jetzt ernten wir die ersten Früchte dieser vielfältigen, konsequenten Bemühungen. Aber wir sind noch nicht am Ziel.

Das heißt, die Stärken der Lehre sind zu lange zu wenig wahrgenommen worden?

Zwazl: Von der WKNÖ nicht, in der Öffentlichkeit schon. Deswegen ist es uns auch so wichtig, die Leistungen unserer Lehrlinge, unserer jungen Fachkräfte und unserer Ausbilderbetriebe konsequent vor den Vorhang zu holen – etwa mit der Ausbildertrophy, der Ehrung für unsere landesbesten Lehrlinge oder zuletzt mit einer WKNÖ-Reise zu den Berufs-Europameisterschaften „EuroSkills“ nach Budapest, zu der wir auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Martin Eichtinger und AK-Präsident Markus Wieser eingeladen haben. Weiters haben wir unsere hervorragenden zehn „EuroSkills“-Teilnehmer aus Niederösterreich mit ihren Ausbildern und Familien in einer eigenen WKNÖ-Gala gefeiert.

Wenn Sie jetzt Eltern fragen: Soll mein Kind eine Lehre oder eine Matura machen? Was sagen Sie?

Zwazl: Bitte orientieren Sie sich an den Talenten Ihrer Kinder, die beim NÖ Begabungskompass gehoben wurden. Und nutzen Sie beim NÖ Begabungskompass die individuellen Beratungen durch unsere erfahrenen Berufsexperten, ob eine Lehre oder eine weiterführende Schule besser für den Jugendlichen geeignet ist.

Und wenn Ihr Kind bereits eine Matura gemacht hat, dann ist eine verkürzte Lehre eine höchst interessante Alternative zu einem Hochschulstudium – eine Alternative mit besonders guten Berufschancen und mit einem direkten, praxisorientierten Hineinwachsen in den Job. Die Lehre bringt’s einfach!