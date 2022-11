„Ich brauche einfach eine Challenge“

Werbung

Von Gaby Schätzle

Eigentlich könnte man sagen, dass Udo Gnadenberger „auf dem Holzweg“ ist. Allerdings hätte das in diesem Fall eine ganz andere Bedeutung, und zwar eine sehr positive. Denn schon sein Vater war Tischler und der 21 Jahre alte Ziersdorfer entdeckte schon sehr früh, nämlich immer wenn er seinem Vater bei der Arbeit helfen durfte, seine Liebe zum Holz.

Also war es für ihn klar, dass er denselben Weg beschreiten und Möbeltischler werden würde. Und dieser Weg hat ihn nun zum renommiertesten Bewerb der Berufswelt geführt, zu den den WorldSkills, wo er mit der Fertigung eines Schränkchens einen hervorragenden Erfolg verzeichnen konnte.

„Holz hat mich schon immer fasziniert, es ist ein sehr angenehmer Werkstoff mit einem wunderbaren Geruch“ schwärmt Gnadenberger, „wenn man damit arbeitet, sieht man jeden Tag, welche Fortschritte das Werkstück macht.“ Schon als Lehrling nahm er an den Bewerben der Berufsschule teil, dem Bewerb auf Landesebene folgte der auf Bundesebene beziehungsweise die Staatsmeisterschaft. Als er bei den Austrian Skills auf einem hervorragenden zweiten Platz landete, war es für ihn klar, dass die WorldSkills sein nächstes Ziel sein würden. Unterstützung hatte er beim Bewerb von seiner Mutter, seinen Brüdern und seinem Chef Andreas Grünzweig, in dessen Möbeltischlerei er tätig ist: „Ich bin seit zwei Jahren ausgelernt und habe zuvor vier Jahre lang die Lehre in Tischlereitechnik gemacht.“

Für die Vorbereitung nahm er sich Zeit, rund 800 bis 900 Stunden übte er mit verschiedenen Objekten, Holzarten und Holzverbindungen, beim Fünf-Länder-Training in der Schweiz (Teilnehmer waren Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz und Österreich) auch vor Publikum und unter Zeitdruck. Schließlich musste er beim viertägigen WorldSkills- Bewerb in Basel in rund 20 Stunden schaffen, wozu man sonst 60 Stunden braucht. In einer großen Halle, in der gleichzeitig die Holzmesse veranstaltet wurde, fanden dann die Bewerbe der Möbeltischler, Bautischler und Zimmerleute statt.

Starke Nerven, elfter Platz

Jedem Teilnehmer zur Seite gestellt war jeweils ein Experte, mit dem man auch die vorhergehenden Monate schon trainiert hatte. „Wir haben einen Plan für unser Werkstück bekommen, die Maße, die Holzart, in meinem Fall Esche und Nuss“, erinnert sich der Niederösterreicher an die spannenden Stunden, „das Holz war fertig gehobelt, es galt eine Furnierarbeit zu machen, ein Schränkchen mit Klappe und handgezinkter Lade.“ Eine Herausforderung während des Wettkampfes war es, alles rundherum auszublenden: „Auch das haben wir geübt, unter anderem auf der Designmesse in Grafenegg, wo ich, um mich daran zu gewöhnen, ein Werkstück vor Publikum gemacht habe.“

Mental wichtig war ihm, dass er auch in der Lage sein würde, falls ein Fehler passiert, trotzdem weiterzumachen und nicht die Nerven wegzuwerfen. Nach den vier Wettkampftagen war klar, dass er neun der insgesamt 20 angetretenen Bewerber hinter sich lassen und auf einem ausgezeichneten elften Platz landen würde. Dreimal Gold gab es an der Spitze des Feldes, nachdem die Kandidaten aus England, China und Korea punktemäßig sehr dicht beieinander waren.

Die Stimmung genoss Gnadenberger ebenso wie das Kennenlernen der anderen Kandidaten: „Es waren Teilnehmer aus Japan, aus Kanada, China, Indien, England und anderen Ländern da, man hat sich unterhalten, natürlich erst abends, am Tag fehlte dazu die Zeit. Die Kommunikation lief teilweise in Deutsch, teilweise in Englisch ab, die Atmosphäre war kollegial und freundschaftlich, und besonders interessant war es zu beobachten, wie und mit welchen, teilweise unterschiedlichen Werkzeugen in anderen Ländern gearbeitet wird.“

Dass er die Ränge des Medaillon of Excellence nur knapp verpasst hat, bereitet ihm keinen Kummer: „Ich bin eine Kämpfernatur, ich brauche einfach eine Challenge. Mein Motto ist ,Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren’.“