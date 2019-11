NÖN: Die Themen Lehre und Image stehen ganz eng in Verbindung. Seit Jahren gibt es Bemühungen, das Image der Lehre zu heben und damit die Zahl der Lehrlinge zu steigern, was zuletzt gelungen ist. Sind Sie zufrieden?

Sonja Zwazl: Unsere Initiativen, die wir über Jahre hindurch gesetzt haben, greifen. Fachkräfte sind ganz wichtig – und eine Fachkraft beginnt ihre Karriere nun mal als Lehrling. Dass wir jetzt das dritte Jahr hindurch steigende Lehrlingszahlen haben, zeigt, dass das Image der Lehre gestiegen ist. Wir haben in den niederösterreichischen Betrieben aktuell einen Anstieg der Lehrlinge um 4,9 Prozent. Im ersten Lehrjahr haben wir sogar ein Plus von 5,2 Prozent. Ich glaube auch, dass es mittlerweile medial viel besser transportiert wird, wenn unsere jungen Fachkräfte sich internationalen Wettbewerben stellen

und dort so erfolgreich abschneiden.

Markus Wieser: Es ist ja kein Geheimnis, dass ich die jungen Menschen begeistern möchte, mehr in die duale Berufsausbildung, also eine Lehre, zu gehen. Denn da haben wir trotz der Verbesserungen nach wie vor ein Defizit. Ich glaube aber, dass alles, was Technik und Digitalisierung betrifft, dazu beitragen wird, dass sich noch mehr junge Menschen dafür entscheiden, eine Lehre zu ergreifen. Natürlich sage ich als Arbeitnehmervertreter, der weiß, dass das Thema Geld wichtig ist, auch: Viele junge Menschen haben mittlerweile erkannt, dass man mit einem Handwerk auch gutes Geld verdient und eine hohe Chance hat, am Arbeitsmarkt zu bestehen und beschäftigt zu werden. Ich möchte, dass der Prozentsatz unter den Jugendlichen, die eine Lehre machen, von derzeit rund 39 Prozent wieder in Richtung 50 Prozent geht.

Zum Thema Ausbildungsbetriebe: Vor einigen Jahren, als die Lehrlingszahlen noch nicht im Steigen waren, war ein Kritikpunkt ja, dass es nicht nur wenige Lehrlinge gibt, sondern auch wenige Betriebe bereit sind, Lehrlinge auszubilden. Haben Sie den Eindruck, dass sich auch da was tut?

zVg Sonja Zwazl (von links), Markus Wieser und Sven Hergovich sind sich einig: Es braucht eine weitere Aufwertung der Lehrausbildung in Niederösterreich, eine Angleichung des Anteils an Jugendlichen, die eine Lehrausbildung machen, an jene, die einen schulischen Weg gehen, und dass das Image der Lehre weiter aufgewertet werden soll.

Zwazl: Ja, freilich. Wir haben einen Zuwachs an Betrieben, die erstmals Lehrlinge ausbilden. Aber man darf nicht vergessen: Wenn gar nicht die Anzahl an jungen Menschen da ist, die eine duale Ausbildung ergreifen wollen, wie sollen die Betriebe ausbilden? Ich denke, dass unsere Betriebe sehr wohl daran inter essiert sind, ihre Fachkräfte selbst auszubilden, dass sie die jungen Leute suchen. Ich glaube auch, dass wir mit den Initiativen, die wir im Land setzen, hier unterstützen können. Wir haben den Begabungskompass, mit dem jungen Menschen und deren Eltern vor Augen geführt wird, welche Potenziale des Kindes da sind. Und wir haben den Masterlehrgang für Berufsorientierung, den wir als Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer ins Leben gerufen haben. Damit können auch unsere Lehrkräfte die Jugend besser darauf hinweisen, wie es im Wirtschaftsleben aussieht.

Wenn man sich anschaut, welche Personen in Niederösterreich arbeitslos werden: Welche haben denn die schlechtesten Chancen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen?

Sven Hergovich: Die schlechtesten Chancen haben diejenigen, die überhaupt keine abgeschlossene Ausbildung haben. Wir wissen, dass jemand, der 20 Jahre alt ist und maximal Pflichtschulabschluss hat, im Schnitt über sein gesamtes Erwerbsleben hindurch zwölf Jahre lang arbeitslos ist. Das ist eine enorme Zahl. Und das ist auch der Grund, wieso wir davon überzeugt sind, dass es so wichtig ist, wirklich jedem Jugendlichen eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Und eine Lehrausbildung ist eine sehr gute Ausbildung, mit der einem alle Türen offen stehen. Darum, und das ist mir wichtig und möchte ich auch betonen, ziehen hier Sozialpartner, Land und AMS an einem Strang. Die Zahlen geben uns Recht: Wir sind ja das Bundesland mit dem stärksten Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist für uns eine schöne Bestätigung. Was ich mir zusätzlich noch wünschen würde, ist stärker sichtbar zu machen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten an Lehrausbildungen es gibt.

Berufsschulen und deren Lehrpläne haben ja den Ruf, etwas verstaubt zu sein, und dass die Lehrpläne schneller an die aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt angepasst werden sollen. Gibt es hier Nachholbedarf?

Wieser: Das ist ja nicht getrennt zu sehen, weil jegliche Änderung im Berufsbild auch den Lehrplan in den Berufsschulen inkludiert und auch die Prüfungsordnung für die Lehrabschlussprüfung. Wenn neue Technologien bedingen, dass die Berufsbilder geändert werden, dann wird automatisch der Lehrplan in den Schulen angepasst. Es hat sich hier auch viel geändert. Ich habe das Glück, dass ich lange Jugendarbeit gemacht habe, weil ich im Bundesberufsausbildungsbeirat war. Früher haben wir lange diskutiert, ob dieses oder jenes in einen Lehrplan hineinzuschreiben möglich ist, aus Rücksicht auf die unterschiedliche Struktur und Bedürfnisse in Betrieben. Ich glaube, da steckt jetzt sehr viel Motivation von beiden Seiten drin.

Zwazl: Ich hätte in diesem Zusammenhang auch eine Bitte. Ich verstehe nämlich Folgendes nicht: Wir haben ganz tolle Unternehmer, die gern an der Berufsschule ein paar Stunden Praxis unterrichten wollen – sie dürfen das aber nicht, weil sie eine pädagogische Ausbildung dazu machen müssen. Da stellt man sich meiner Meinung nach selbst ein Bein. In der HTL gibt es diese Möglichkeit sehr wohl. Ich bin überzeugt, dass unsere Jugend in der Berufsschule eine sehr gute Ausbildung bekommt. Aber Spitzenleute aus der Praxis haben nicht die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern ein paar Stunden lang zu zeigen, was es in ihrer Branche gerade Brandneues gibt.

Hergovich: Bis zu einem gewissen Grad sehe ich schon einen Reparaturbedarf des Bildungssystems. Ich würde mir verstärkte Bemühungen wünschen, dass mehr junge Menschen überhaupt die Pflichtschule abschließen. Weil es natürlich ein Drama ist, wenn jemand keinen Pflichtschulabschluss hat. Und wir haben viele Kundinnen und Kunden, denen wir helfen müssen, den Pflichtschulabschluss nachzuholen. Das ist für uns schon ein großes Thema. Ich weiß, dass es Leute gibt, die mit 13, 14 Jahren diese Chance nicht ergreifen, die sich mit 20, 21 Jahren dann damit leichter tun. Aber ich glaube, wenn wir uns intensiver bemühen würden, wirklich jedem Jugendlichen zum Pflichtschulabschluss zu verhelfen, dann wäre das für uns alle sehr positiv.

Zwazl: Aber sollten wir da nicht schon viel früher anfangen? Ich glaube, dass die frühkindliche Unterstützung eine wesentliche ist, weil wir uns im Nachhinein mehr ersparen würden. Ich finde, dass man schauen muss, dass die Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergarten und Volksschule mehr Anerkennung und auch Lohn für das, was sie leisten, bekommen sollten. Denn bei den Kindern wird einfach der Grundstock gelegt.

Hergovich: Ich teile das zu 100 Prozent. Ich glaube, es wäre auch volkswirtschaftlich effizienter, weil es billiger ist, früher zu investieren, als dann später reparieren zu müssen. Es ist aus meiner Sicht die Aufgabe des Bildungssystems, das Lernen zu erlernen. Weil das eine ganz wichtige Fähigkeit ist, die in Zeiten der Digitalisierung noch wichtiger wird. Wir sehen, dass sich Berufsbilder noch schneller ändern. Es wird so sein, dass wir in Zukunft noch öfter umlernen müssen. Wir erleben häufig bei unseren Kunden, dass deren ursprünglicher Beruf verschwunden ist und sie sich umorientieren müssen. Wir sehen: Die, die einen Beruf schon erlernt haben, tun sich viel leichter, einen neuen zu lernen, als wenn noch nie jemand einen Beruf erlernt hat.

Kommen wir zum Thema Lehre in Kombination mit Matura. Ist es erstrebenswert, noch mehr junge Menschen dazu zu animieren, beides zu machen?

Zwazl: Wenn jemand eine gute Fachkraft ist, ist es ja nicht unbedingt notwendig, dass er oder sie eine Matura macht. Man hat ja auch andere Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Aber es ist die Durchlässigkeit gegeben, das ist das Entscheidende. Wir wollen, dass anerkannt wird, dass die duale Ausbildung eine großartige, herausfordernde Ausbildung ist, mit der einem alle Möglichkeiten offen stehen. Eine Fachkraft kann auch ohne Matura zum Beispiel bei uns an die New Design University gehen und kann Manual and Material Culture machen, also alles rund um Design und Handwerk. Damit kann er sich in seiner Branche und gezielt in seinem Fach akademisch weiterbilden. Unsere Betriebe brauchen gute Fachleute, die brauchen aber nicht unbedingt eine Matura. Aber wenn jemand die Matura machen will, dann soll er!

Wieser: Das Wichtigste ist, dass es möglich sein muss. Früher war die Durchlässigkeit nicht gegeben, du hattest immer Hürden. Jetzt ist es so: Der, der das will und schafft, macht die Lehre mit Matura, jemand anderer hat die Durchlässigkeit, um nach der Lehre die Matura zu machen. Und der mit Matura hat die Möglichkeit, im Anschluss daran die Lehre zu machen. Das ist die ideale Kombination – theoretisches und praktisches Wissen zu vereinen. Wenn einer das Theoretische und das Praktische kann, dann ist das ideal – denn der weiß von vornherein, welchen Blödsinn er vermeiden muss.

Beim Thema Lehre für Menschen mit Beeinträchtigungen sind wir bei einer Gruppe, die ja leider am Arbeitsmarkt sehr schwer zu vermitteln ist. Hat sich hier in der Vergangenheit etwas verändert?

Hergovich: Wir haben heuer einen Schwerpunkt auf die Vermittlung von Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gelegt. Wir haben heuer 65 Personen mit Beeinträchtigungen in Lehrverhältnissen untergebracht und haben im Moment 39 Lehrstellensuchende, die eine gesundheitliche Einschränkung haben. Wir werden uns jetzt darum bemühen, auch diese 39 noch unterzubringen.

Wie ist das von den Unternehmen denn angenommen worden?

Hergovich: Wir haben eigentlich ganz gute Rückmeldungen von den Betrieben, die das gemacht haben. Ich glaube aber, da geht es ganz stark auch darum, Bewusstsein zu schaffen. Denn jeder, der eine Stelle besetzen will, hat ein bestimmtes Bild davon, wie der optimale Bewerber aussieht. Da ist es auch unsere Aufgabe zu sagen, vielleicht ist auch jemand, den man nicht sofort im Kopf hat, mindestens genauso gut geeignet.

Ich glaube, die Unternehmen profitieren sehr davon, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen einzustellen, weil sie sehr loyale und gute Mitarbeiter bekommen. Ich rede da nicht nur, sondern wir gehen auch selbst mit gutem Beispiel voran: Wir haben erst selbst vor kurzem einen Lehrling mit einer 80-prozentigen Erwerbseinschränkung aufgenommen. Er macht eine Lehre als Personalvermittler in der Geschäftsstelle in Baden.

Wenn jeder von Ihnen Wünsche für die Zukunft der Lehre frei hätte, welche wären das dann?

Wieser: Ich wünsche mir, dass wieder so viele junge Menschen eine duale Ausbildung machen, dass das mit dem schulischen Weg ausgeglichen ist. Dann hätten wir mit Fachkräften kein Problem mehr.

Zwazl: Ich wünsche mir, dass mehr junge Leute die duale Ausbildung machen, wenn es ihren Talenten entspricht. Und ich wünsche mir, dass wir keine Unterschiede mehr machen, ob jemand einen akademischen Weg geht oder die duale Ausbildung macht. Es ist nicht in Ordnung, dass wir werten, wer wertvoller für die Gesellschaft ist. Wichtig ist jeder von uns.

Hergovich: Ich würde mir wünschen, dass kein Jugendlicher länger als drei Monate einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz suchen muss. Mein zweiter Wunsch ist, dass die Breite an Ausbildungsmöglichkeiten besser sichtbar wird und es jedem gelingt, eine Ausbildung abzuschließen. Weil das fürs weitere Erwerbsleben ganz, ganz wichtig ist.