Flugverspätung: Welche Rechte hat man als Passagier?

Oft beginnt oder endet der Urlaub mit einer großen Enttäuschung – man sitzt am Flughafen fest. Was kann man als Wiedergutmachung verlangen? Für diese Fälle sieht die Fluggastrechteverordnung der Europäischen Union ein Recht auf Entschädigung in Geld vor. Diese Ansprüche des Fluggastes bestehen bei Annullierung von Flügen, bei Beförderungsverweigerung etwa wegen Überbuchung und bei Verspätungen von mehr als drei Stunden. Alle Ansprüche sind gegen die Fluggesellschaft zu richten.

Die Verordnung sieht für Reisende, die sich rechtzeitig am Check-in eingefunden haben, pauschale Entschädigungsbeträge vor. Deren Höhe ist unter anderem abhängig von der Länge der Flugstrecke. So beträgt sie etwa bei einem verspäteten Flug bis zu einer Entfernung von 1.500 Kilometer 250 Euro. Bei größeren Entfernungen sind maximal 600 Euro vorgesehen.

Es gibt allerdings auch Ausnahmen von der Entschädigungspflicht, nämlich bei Vorliegen bestimmter außergewöhnlicher Umstände. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Fluggesellschaft nachweislich nicht für die Verspätung verantwortlich ist, wie etwa bei einem Streik.

Jedenfalls hat der Fluggast bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden Ansprüche auf Erfrischungen, Mahlzeiten oder auch Unterbringung im Hotel.

Erfahrungsgemäß leisten Fluggesellschaften Ausgleichszahlungen nicht oder nur sehr zögerlich, sodass es sich meist empfiehlt, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Reisestornoversicherungen decken diese Risiken in der Regel nicht ab.

