Mag. Ludwig Redtensteiner: Grundsätzlich muss man zunächst unterscheiden zwischen Bundeslehrern, die an einer AHS oder BMHS unterrichten, sowie Landeslehrern, die in den sogenannten „Pflichtschulen“, wie Volks-, Mittel-, Sonder- oder Polytechnische Schulen, tätig sind. Beide Gruppen sind noch zu unterteilen in Vertragslehrer und pragmatisierte (definitiv gestellte) Lehrer.

In allen Fällen sind stets die persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse zu berücksichtigen (Wohnungssuche, Fahrtstrecke etc.), und es ist eine angemessene Übersiedelungsfrist einzuräumen. Bei bloßen Vertragslehrern (Bund wie Land) verhält es sich so, dass diese jederzeit ohne deren Zustimmung versetzt werden können, solange daran ein dienstliches Interesse besteht und die Versetzung innerhalb des Versetzungsbereiches der zuständigen Personalstelle erfolgt. Ein Rechtsmittel ist dabei nicht vorgesehen.

Bei den pragmatisierten Bundes- und Landeslehrern muss eine Versetzung vorweg schriftlich angekündigt werden, wogegen man innerhalb von zwei Wochen begründete Einwendungen erheben kann. Wichtig: Gegen den Versetzungsbescheid kann dann noch binnen vier Wochen Rechtsmittel erhoben werden!

Die pragmatisierten Landeslehrer können zudem der „Lehrerreserve“ zugewiesen werden, wobei eine solche Zuweisung allerdings ohne Zustimmung den Zeitraum von zwei Jahren nicht überschreiten darf. Weiters kann im Bedarfsfall (längstens aber für vier Wochen) eine „Zuteilung“ – auch ohne Zustimmung – an mehrere benachbarte „Pflichtschulen“ erfolgen.

