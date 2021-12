Was ist eine Scheinselbstständigkeit?

Wegen dem stetigen Anstieg von Lohn- und Lohnnebenkosten tendieren viele Unternehmer dazu, anstelle von Arbeitnehmern Mitarbeiter auf selbstständiger Basis zu beschäftigen. Der Unternehmer muss in diesem Fall nur die beauftragte Leistung und damit den Erfolg bezahlen, wohingegen den Auftragnehmer die Möglichkeit der eigenverantwortlichen Tätigkeit lockt.

Doch bei diesem Modell ist Vorsicht geboten, da häufig anlässlich von Betriebsprüfungen diese Vertragsverhältnisse nachträglich in Dienstverträge (Scheinselbstständigkeit) umqualifiziert werden, wobei in diesem Fall mit erheblichen Nachzahlungen an Beiträgen, Steuern und Verzugszinsen zu rechnen ist.

Bereits bezahlte Beiträge gehen für den Fall der Umqualifizierung verloren und werden nicht rückerstattet, sodass faktisch für diese Zeiträume z. B. Sozialversicherungsbeiträge doppelt entrichtet werden müssen.

Ob Dienstvertrag oder selbstständige Tätigkeit vorliegt, ergibt sich aus der persönlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Vertragspartner.

Kriterien zur Beurteilung sind Weisungsgebundenheit, allfällige Bereitstellung der Arbeitsmittel, die Art und Weise der Entlohnung sowie freie Orts- und Zeiteinteilung. Zumeist wird auch keine Absicherung für Zeiten des krankheitsbedingten Ausfalls oder urlaubsbedingter Abwesenheit vereinbart.

Eine eingehende Prüfung vor Vertragsabschluss ist daher unbedingt zu empfehlen.

