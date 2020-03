Wie weit reicht der gesetzliche Unfallschutz?.

Mag. Alexander Heihs: Jeder Dienstnehmer, auch der geringfügig Beschäftigte und selbstständig Erwerbstätige, ist durch die gesetzliche Unfallversicherung bei einem Arbeitsunfall wie auch bei Berufskrankheit abgesichert.

Ein Arbeitsunfall liegt dann vor, wenn er sich in Erfüllung der betrieblichen Aufgaben oder Förderung der betrieblichen Interessen ereignet und durch die gesetzliche Unfallversicherung auch als Arbeitsunfall anerkannt wurde.

Wenn der Unfall aber nicht unmittelbar am Arbeitsplatz oder am Firmengelände geschieht, stellt sich oft die Frage, ob überhaupt ein Arbeitsunfall vorliegt oder nicht. Bei einem „Wegunfall“ kommt es darauf an, dass die gewählte Route die direkte und dienstlich notwendige war und nicht ein „privater Abstecher“ vorliegt. Bestimmte „Zwischenstopps“ am Weg zu und von der Arbeit sind gesetzlich erlaubt und gehören zum versicherten Weg, z. B. Fahrt zum/vom Arzt, Abholung eines Kindes von der Schule. Als Berufskrankheit gilt, wenn sie durch die berufliche Tätigkeit verursacht ist. Diese bestimmten Krankheiten sind gesetzlich geregelt.

Der Arbeitgeber meldet den Unfall oder die Berufskrankheit an die gesetzliche Unfallversicherung, aber auch eine Antragstellung durch den Betroffenen ist möglich. Da es sich um Einzelfallentscheidungen handelt, empfiehlt es sich, bei einer Ablehnung durch die gesetzliche Unfallversicherung den Rat eines Rechtsanwalts oder einer Interessenvertretung (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer) einzuholen und mittels Klage die Richtigkeit der Entscheidung überprüfen zu lassen.

Mag. Alexander Heihs

Mag. Alexander Heihs

Rechtsanwalt in St. Pölten

