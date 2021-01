Dr. Susanne Binder-Novak: Wenn auf einem Grundstück ein Gebäude neu gebaut wird, muss ein gewisser Mindestabstand zur Grundgrenze eingehalten werden. Das ist notwendig, um benachbarten Gebäuden nicht das Tageslicht zu nehmen. Dieser Abstand ist in der niederösterreichischen Bauordnung (NÖ BauO) geregelt und wird „Bauwich“ genannt.

Die Bauordnung legt hier gewisse Grundregeln fest:

An der Vorderseite muss der Bauwich die volle Gebäudehöhe betragen. Hier ist zu beachten, dass damit nicht der höchste Punkt des Gebäudes gemeint ist, sondern die „mittlere Höhe der Gebäudefront“. Wie diese berechnet wird, ist ebenfalls in der NÖ BauO festgelegt. Wenn das Gebäude nicht höher als acht Meter und die betreffende Gebäudefront nicht länger als 15 Meter ist, kann der Abstand an den Seiten und an der Rückseite die halbe Gebäudehöhe betragen. Es ist aber ein Mindestabstand von drei Metern einzuhalten. Davon gibt es noch zahlreiche Ausnahmen. Diese komplexen Regelungen werden aber noch unübersichtlicher – es kann nämlich eine Gemeinde in den Flächenwidmungsplänen andere Regeln festlegen, wenn das zum Schutz des Ortsbildes notwendig ist.

In der Praxis ist daher vieles zu berücksichtigen, um eine eindeutige Antwort geben zu können. Um schon bei der Planung eines Neubaus keine Fehler zu machen und nichts zu übersehen, empfehle ich, von Beginn an fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen. Wenn alle Vorschriften schon bei der Planung berücksichtigt werden, kann dies später im Bewilligungsverfahren einiges an Schwierigkeiten verhindern.

