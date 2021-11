Kann man Einspruch gegen ein Bauprojekt erheben?

Einem Nachbarn wird in einem Bauverfahren ein Mitspracherecht eingeräumt, wenn seine durch raumordnungsrechtliche und baurechtliche Bestimmungen geschützte Rechtssphäre beeinträchtigt wird. Nachbarn bzw. Anrainer sind in der Regel Personen, deren Grundstück unmittelbar an das zu bebauende Grundstück angrenzt.

Derartige Rechte betreffen vor allem Immissionsbelastungen wie Lärm, Geruch oder Staub. Die Einhaltung der Flächenwidmung ist ein subjektiv-öffentliches Recht, wenn darin darauf abgestellt wird, dass eine das örtliche Maß übersteigende Gefährdung des Nachbarn vermieden werden soll. Auch die Gebäudehöhe begründet ein subjektives-öffentliches Nachbarrecht, weil durch sie der Bezug von Licht und Luft vom Nachbargrundstück beeinträchtigt werden kann.

Eine Besonderheit der NÖ Bauordnung ist, dass die Baubehörde den Nachbarn vom beabsichtigten Bauvorhaben schriftlich verständigen muss. Dieser kann binnen 14 Tagen Einwendungen bei der Baubehörde erheben. Es gibt jedoch keine Bauverhandlung mehr. Erhebt der Nachbar nach der Verständigung keine Einwendungen und wartet auf eine Ladung zu einer Bauverhandlung, verliert er das Recht auf Einspruch. Keine Nachbarrechte bestehen bei der Mindestgröße eines Baugrundstückes, der Schaffung von Abstellplätzen und Garagen oder der Art der Bauausführung, da diese Bereiche von Amtswegen seitens der Baubehörde zu prüfen sind.

zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Dr. Kurt Weinreich

Rechtsanwalt in St. Pölten

02742/72222

kanzlei@tws.law

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at