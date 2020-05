Wie hoch darf in Niederösterreich gebaut werden?.

Dr. Markus Löscher, LL.M.: Um herauszufinden, wie hoch auf einem niederösterreichischen Grundstück gebaut werden darf, sollte man in allfällige Bebauungspläne Einsicht nehmen. Diese können für einen Gemeinde- oder Ortsbereich erlassen werden.

Ein Bebauungsplan sieht entweder als römische Zahl die Bauklasse (BK) oder eine arabische Zahl für die höchstzulässige Gebäudehöhe in Metern vor. Die Bebauungshöhe ist in neun Bauklassen unterteilt. Die BK I ist festgelegt mit bis zu fünf Metern. Die nachfolgenden BK erhöhen sich in Drei-Meter-Schritten.

Entgegen verbreiteter Auffassung ist unter der Gebäudehöhe nicht die „Spitze des Daches“ zu verstehen. Nach der niederösterreichischen Bauordnung (NÖ BauO) ist die Gebäudehöhe nach der mittleren Höhe der Gebäudefront zu berechnen. Diese errechnet sich aus der Frontfläche dividiert durch die größte Frontbreite, wobei die Gebäudefront nach unten (Bezugsniveau) und je nach Dachform nach oben begrenzt ist. Gibt es keinen Bebauungsplan, bestimmt die NÖ BauO grundsätzlich, dass die Höhe des Gebäudes nicht von den in der Umgebung bewilligten Hauptgebäuden abweichen darf. Ist eine Mehrheit von Gebäuden für eine Bebauungshöhe in der Umgebung nicht feststellbar, muss einer der gleich häufig auftretenden Bauklassen entsprochen werden. Ist in der Umgebung keine BK ableitbar, gelten die BK I und II.

Ebenfalls bestimmt die NÖ BauO, wann eine Abweichung vorliegt, und sieht auch Ausnahmen vor. Diesbezüglich wird empfohlen, beabsichtigte Bauvorhaben mit dem Planer und dem Bauamt abzustimmen, um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen.

