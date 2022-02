Welche Enterbungsgründe gibt es?

Vielen Menschen bedenken nicht, dass böse Taten auch schlimme Folgen für sie selbst haben können. Vor allem im Erbrecht. Wer gegen den Verstorbenen oder die Verlassenschaft eine gerichtlich strafbare Handlung begangen hat, die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, ist erbunwürdig (zum Beispiel bei schwerem Betrug, vorsätzlicher schwerer Körperverletzung, Raub).

Er bekommt nichts, auch wenn dies vom Erblasser nicht extra angeordnet wird. Gleiches gilt, wenn jemand den Erblasser zwingt, ihn als Alleinerben einzusetzen oder wer ein Testament des Erblassers vernichtet oder verfälscht.



Der Erblasser kann aber den Pflichtteil nicht nur in den oben genannten Fällen ausdrücklich entziehen, sondern auch dann, wenn jemand eine schwere Straftat (siehe oben) gegen Personen begangen hat, die dem Erblasser besonders nahestehen (zum Beispiel Kinder, Ehegatte, Lebensgefährte etc.). Es kann auch enterbt werden, wer dem Erblasser in verwerflicher Weise schweres seelisches Leid zugefügt hat, zum Beispiel, wer sich nicht um die hilflosen Eltern kümmert, obwohl ihm dies möglich wäre.

Auch kann enterbt werden, wer seine Unterhaltspflichten grob verletzt hat, absichtlich den letzten Willen des Erblassers vereitelt (zum Beispiel das Testament verfälscht) oder sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt.

