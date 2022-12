Alles über das Thema Erwachsenenvertretung.

Der anwachsende Bevölkerungsteil älterer Personen lässt auch die Zahl dementer Mitmenschen ansteigen. Das Grundanliegen des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes, das am 1. 7. 2018 in Kraft getreten ist, ist es, die Eigenständigkeit dieser Menschen so weit wie möglich zu fördern.

Mit der Anordnung einer Erwachsenenvertretung ist nicht mehr grundlegend der Verlust der Geschäftsfähigkeit verbunden, insoweit nicht ein sogenannter Genehmigungsvorbehalt angeordnet ist.

Das neue Erwachsenenschutzrecht hat ein Vier-Säulen-Modell geschaffen, das aus der Vorsorgevollmacht, den neu geschaffenen Einrichtungen der gewählten und der gesetzlichen Erwachsenenvertretung sowie, angelehnt an die bisherige Sachwalterschaft, der gerichtlichen Erwachsenenvertretung besteht.

Bei keiner der vier Säulen ist die Selbstständigkeit der betroffenen Person völlig zurückgedrängt. Auch wenn eine Person eine psychische Krankheit oder eine andere Beeinträchtigung hat und darum nicht vollständig entscheidungsfähig ist, kann sie Geschäfte allein abschließen.

In der Praxis funktioniert dieses Spannungsverhältnis zwischen der freien selbstständigen Entscheidung des Betroffenen und der ihm abgenommenen Entscheidung zu seinem Schutz besser, als Experten dies erwartet hatten.

Sie wollen vorsorgen oder Menschen helfen, die ihre Entscheidungsfähigkeit verloren haben? Ihr Anwalt berät Sie gerne!

Foto: zVg

Mag. Gerald Gerstacker

Rechtsanwalt in Mödling

02236/864567

rechtsanwalt@gerstacker.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at