Wie wird man zur Pflegefamilie?

Pflegeeltern sind Personen, die ein „fremdes“ Kind pflegen und erziehen. Dies kann für eine bestimmte Dauer oder auf unbestimmte Zeit erfolgen.

Im Unterschied zur Adoption, bei der das Kind dauerhaft in die Familie aufgenommen wird, ist das Ziel der Pflegeeltern die Rückführung des Kindes in die Herkunftsfamilie. Daher behalten die leiblichen Eltern meist auch die Obsorge, was in der Praxis zu Problemen führen kann, wenn diese unterschiedlicher Meinung sind. Jedoch können Pflegeeltern die Übertragung der Obsorge beantragen, wenn es dem Wohle des Kindes entspricht.

Es gibt zwei Arten der Pflegeelternschaft: eine geplante oder die in einer Krisensituation spontan übernommen wird. Wer die Pflege eines Kindes übernehmen möchte, sollte dies bei der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe bekannt geben, da diese oft auf der Suche nach geeigneten Pflegeeltern sind und die potenziellen Pflegeeltern bei diesem Vorhaben unterstützt. Voraussetzungen sind je nach Bundesland unterschiedlich.

Angehende Pflegeeltern werden auf ihre Erziehungsfähigkeit, Belastbarkeit, Gesundheitszustand, Wohn- und Einkommensverhältnisse und weitere Faktoren geprüft. Ein offizielles Mindestalter gibt es nicht, der Altersunterschied sollte aber nicht mehr als 40 Jahre betragen. In Niederösterreich sind noch der Besitz eines Führerscheins samt Pkw sowie ein Erste-Hilfe-Kurs Voraussetzungen.

Foto: zVg Rechtanwaltskammer NÖ

Mag. Roland Schöndorfer

Rechtsanwalt in St. Pölten

02742/30727

office@sch2.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at