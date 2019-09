Familienangehörige als Zeugen im Scheidungsverfahren?.

Familienangehörige (Geschwister, Eltern, Kinder) als Zeugen in einem Scheidungsverfahren?

Mag. Clemens Handler: Viele sind der Meinung, dass nahe Angehörige in einem Scheidungsverfahren nicht als Zeugen angegeben werden können. Nach der österreichischen Zivilprozessordnung kommt als Zeuge aber jede Person in Betracht, die über ihre Wahrnehmungen Aussagen treffen kann, unabhängig davon, ob es sich um einen Fremden oder Verwandten handelt.

Zu bedenken ist, dass Zeugen in einem Scheidungsverfahren oft in einen persönlichen Konflikt geraten, da sie einerseits eine der beiden Parteien durch eine günstige Aussage helfen möchten, auf der anderen Seite jedoch zu einer wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet sind. Eine vorsätzliche Falschaussage kann zu einer strafgerichtlichen Verurteilung führen. Denkbar ist nicht nur die zeugenschaftliche Einvernahme von Erwachsenen, sondern auch von unmündigen Personen, also Kindern unter 14 Jahren. Bei diesen hat das Gericht eingehend zu prüfen, ob durch die Vernehmung nicht das Wohl der Minderjährigen, z. B. durch besondere Belastung in einem Scheidungsverfahren, gefährdet wäre.

Grundsätzlich muss man einer Zeugenladung Folge leisten und wahrheitsgemäß und vollständig aussagen. Etwaige Naheverhältnisse hat der Richter bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen.

Letztlich entstehen oft auch nach durchgeführter Ehescheidung Probleme, die das Verhältnis zu Zeugen und daher auch zu nahen Familienangehörigen langfristig beschädigen können. Es ist daher zu überlegen, welche Person aus dem Familienkreis als Zeuge vor Gericht angegeben wird.

