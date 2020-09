Mag. Johannes Sykora: Grundsätzlich gilt es, unabhängig ob Haupt- oder Nebenwohnsitz, zu beachten, dass eine Überlassung von Wohnungen zu kurzfristiger Nutzung rechtlich äußerst problematisch sein kann. Bei Mietverträgen muss geprüft werden, ob nicht ein Untermietverbot vertraglich vereinbart wurde.

Ist Untervermietung grundsätzlich zulässig, darf sie – im Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes – nicht gegen eine unverhältnismäßig hohe Gegenleistung erfolgen. Eine unverhältnismäßig hohe Gegenleistung liegt vor, wenn der Untermieter mehr als das Doppelte zahlt als der Hauptmieter an den Vermieter. Bei teil- oder zeitweiser Untervermietung (auch Airbnb etc.) ist eine Aliquotierung vorzunehmen.

Bei Eigentumswohnungen geht die Rechtsprechung zwischenzeitlich einen ganz klaren Weg. In einer Wohnhausanlage, in der lediglich Wohnnutzung vorgesehen ist, bedarf eine Kurzzeitvermietung der Zustimmung aller Miteigentümer. Der Oberste Gerichtshof sieht jede Vermietung bis 30 Tage als Kurzzeitvermietung an, zwischenzeitlich wurde von einzelnen Gerichten aber bereits jeder Mietvertrag, der kürzer als sechs Monate abgeschlossen ist, als Kurzzeitvermietung qualifiziert.

Weiters bedarf es, wenn nicht ausschließlich Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, sondern auch weitere Dienstleistungen erbracht werden (Wäschewechsel, Reinigung, Verpflegung etc.), einer Gewerbeberechtigung. Bei Verstößen kann es zu Verwaltungsstrafen bis zu einer Ausschlussklage in einer Wohnungseigentumsanlage kommen.

zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Johannes Sykora

Rechtsanwalt in Tulln

02272/61866

kanzlei@sykora.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at