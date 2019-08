Klimaanlagen einbauen – worauf muss der Mieter achten?.

Mag. Friedrich Rupprecht: Die Sommer werden immer heißer und Mieter sehnen sich nach Abkühlung.

Mobile Klimageräte können jederzeit aufgestellt werden. Ganz anders ist die Situation beim Einbau sogenannter „Splitgeräte“ – hier ist die Zustimmung des Vermieters notwendig. Um Konflikte zu vermeiden, sollte dieser per eingeschriebenem Brief informiert werden. Lehnt der Vermieter nicht innerhalb von zwei Monaten ab, so gilt das als Zustimmung. Wird die Anlage ohne Anfrage montiert, droht eine Besitzstörungsklage.

Ohne Zustimmung ist es nur in Ausnahmefällen möglich, eine Klimaanlage einbauen zu lassen. Das Gesetz räumt dem Mieter ein Änderungsrecht gegen den Willen des Eigentümers ein, wenn diese Änderung „verkehrsüblich“ ist und einem wichtigen Interesse des Vermieters dient. Verkehrsüblich heißt, dass der Einbau einwandfrei und auf Kosten des Mieters durchgeführt wird. Durch den Einbau darf keine schutzwürdige Beeinträchtigung der Interessen des Vermieters oder des Hauses vorgenommen werden und keine Gefahr für Personen oder Sachen entstehen. Im Verfahren werden diese Voraussetzungen vom Gericht streng geprüft.

Vor allem bei Dachwohnungen wurde, aufgrund der klimatischen Entwicklung, nun mehr zugunsten der Mieter entschieden. Es ist möglich, dass in Zukunft die Installation von Klimaanlagen verkehrsüblich wird und von einem wichtigen Interesse des Mieters ausgegangen werden kann. Stimmt der Vermieter nicht zu, sollte mit Hilfe eines Rechtsbeistandes entschieden werden, ob gegen seinen Willen durch die Einleitung eines Verfahrens vorgegangen wird.

