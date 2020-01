Welche Abgaben fallen beim Kauf einer Immobilie an?.

Mag. Armin Krall: Wenn man sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder die Ersparnisse in Immobilien anlegen will, dann sollte man wissen, welche Abgaben zu erwarten sind.

Der Liegenschaftskauf löst die Grunderwerbsteuer aus. Diese beträgt in der Regel 3,5 % vom Kaufpreis und ist damit die höchste Abgabe im Zusammenhang mit einem Liegenschaftskauf. Daneben fällt die Eintragungsgebühr des Eigentumsrechts im Grundbuch an, die in der Regel 1,1 % des Kaufpreises beträgt. Für beide Abgaben gibt es auch begünstigte Erwerbsvorgänge, etwa im Familienverband, was zu einer niedrigeren Bemessungsgrundlage bzw. einem niedrigeren Steuersatz führt. Hier empfiehlt sich eine detaillierte Prüfung.

In der Praxis übersehen viele, dass auch die Finanzierung des Kaufs durch eine Bank mit Abgaben verbunden ist. Kreditinstitute fordern im Regelfall ein Pfandrecht auf die erworbene Liegenschaft. Das verursacht eine Eintragungsgebühr in Höhe von 1,2 % des Pfandbetrages, der meist über dem Kreditbetrag liegt.

Für den Verkäufer der Immobilie ist zu prüfen, ob Immobilienertragssteuer anfällt. Diese beträgt bis zu 30 % des Veräußerungsgewinns, wobei es eine Vielzahl an Befreiungen gibt, die detailliert geprüft werden müssen. Es ist daher ratsam, einen auf Immobilientransaktionen spezialisierten Rechtsanwalt mit der Kaufvertragserrichtung und treuhändigen Abwicklung eines Kaufes zu beauftragen.

