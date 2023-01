Privatkonkurs – wer kann das beantragen?

Schulden an sich sind kein Pro-blem. Im Gegenteil: Schulden deuten auf Kreditwürdigkeit hin. Obwohl sie ein wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftssystems sind, sind „Schulden“ negativ besetzt.

Sie werden aber schnell zu einem Problem, wenn man fällige Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Zahlungsunfähigkeit tritt dann ein und eine Lawine an weiteren Schulden (Verzugszinsen, Spesen, Kosten) wird losgetreten. Oft werden Menschen unter dieser Lawine verschüttet. Andrängende Gläubiger schaufeln immer mehr Schulden hinzu. Wie befreit man sich?

Einerseits kann mit fachkundiger Hilfe die außergerichtliche Regelung der Schulden erreicht werden. In der Praxis wird ein solcher Versuch oft nicht unternommen, auch wenn er oft erfolgreich verläuft. Scheitert dieser Versuch oder ist er aussichtslos, können Menschen, die kein Unternehmen betreiben, mit bezirksgerichtlicher Hilfe eine Schuld- bzw. Restschuldbefreiung erreichen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: mit einem Mehrheitsbeschluss der Gläubiger durch Zahlungsplan oder selbst gegen den Widerstand der Gläubiger mit einem sogenannten Abschöpfungsverfahren. So oder so ist man von den Schulden befreit und der Neuanfang wird möglich.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass diese Möglichkeit selbst bei fehlendem Einkommen offensteht. Die Erfahrung zeigt, dass fast jede fachkundige Entschuldung erfolgreich verläuft.

