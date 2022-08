Wie kann ich meine Ideen schützen lassen?

Mag. Stefan Danzinger: Gleich einmal vorweg: Eine Marke schützen zu lassen bedeutet, einen Produktnamen oder eine Grafik für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu schützen. Nicht schutzfähig sind hingegen bloße Ideen oder Konzepte.

Zum besseren Verständnis folgendes Beispiel: „Mensch ärgere dich nicht“ ist eine eingetragene Marke für Brettspiele. Das bedeutet nur: Der Markeninhaber darf die bekannten Brettspiele auch unter diesem Namen vertreiben. Verkauft ein Mitbewerber ein ähnliches Brettspiel, muss er sich dafür einen anderen (nicht geschützten) Namen überlegen. „Mensch ärgere dich nicht“ ist die Marke, das Brettspiel an sich ist die Idee.

Um seinen Firmen- oder Produktnamen rechtlich zu schützen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Angemeldet werden können nationale (z. B. österreichische) Marken, Unionsmarken mit Gültigkeit in der gesamten EU oder internationale Marken mit Gültigkeit in den ausgewählten Ländern. Geschützt werden können sowohl Worte (Wortmarken) als auch Grafiken (Bildmarken) oder eine Kombination aus beidem (Wortbildmarken). Bei der Markenanmeldung ist anzugeben, wofür die Marke geschützt werden soll. Dabei kann man aus einem in insgesamt 45 Klassen unterteilten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis das jeweils Passende aussuchen.

Eine Marke genießt für zehn Jahre Schutz und kann beliebig oft verlängert werden.

