Mag. Ricarda Retter: Fährt man als Mieter einige Tage auf Urlaub, könnte man seine Mietwohnung als Ferienunterkunft an Dritte anbieten und dadurch ganz nebenbei etwas Geld verdienen. Doch hier ist Vorsicht geboten! Für die – auch nur kurzfristige – Weitergabe an Feriengäste sind die mietrechtlichen Vorschriften gegenüber seinem eigenen Vermieter einzuhalten. Dazu empfiehlt sich zunächst ein Blick in den Mietvertrag, ob und unter welchen Voraussetzungen die Untervermietung überhaupt gestattet ist.

Findet man im Mietvertrag nichts dazu, muss man unterscheiden: Unterliegt die Mietwohnung nicht dem Mietrechtsgesetz (z. B. Wohnungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern) ist eine Untervermietung zu touristischen Zwecken erlaubt. Unterliegt die Wohnung allerdings dem Mietrechtsgesetz, kann der Vermieter das Mietverhältnis

unter Umständen aufkündigen, wenn der Mieter die Wohnung zur Gänze oder teilweise gegen einen unverhältnismäßig hohen Untermietzins untervermietet. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Vermieters oder einer Erlaubnis im Mietvertrag ist daher im Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes von einer Untervermietung

dringend abzuraten, weil der Mieter dadurch die Aufkündigung des Mietvertrages riskiert.

Der Mieter sollte daher vor der Untervermietung stets prüfen, ob der Mietvertrag dazu Auskunft gibt. Ist dies nicht der Fall, lohnt es sich, anwaltlichen Rat einzuholen, um eine Aufkündigung durch den Vermieter und letztlich den

Verlust der Mietwohnung zu vermeiden.

