Kann der Vermieter Haustiere vertraglich verbieten?

Ein generelles vertragliches Verbot, in einer Mietwohnung Haustiere zu halten, ist gemäß der Rechtsprechung gröblich benachteiligend und damit nichtig. Denn artgerecht in Behältnissen gehaltene wohnungsübliche Kleintiere wie zum Beispiel Ziervögel, Zierfische, Hamster und Schildkröten dürfen nie verboten werden.

Geht es hingegen darum, einen Hund, eine Katze oder ein anderes größeres Tier in der Mietwohnung zu halten, könnte der Vermieter ein schützenswertes Interesse an einem Verbot dieser Tiere haben. Hier kommt es auf den Einzelfall an, wessen Interesse überwiegt.

Oft liest man in Mietverträgen, dass eine Haustierhaltung von einer (späteren) Zustimmung des Vermieters abhängig sein soll. Ein solcher „Genehmigungsvorbehalt“ ist genauso unwirksam wie ein generelles Verbot der Haustierhaltung, wenn nicht gleichzeitig auch die Kriterien für eine Zustimmung des Vermieters angeführt sind. Denn sonst könnte der Vermieter jederzeit willkürlich, also ohne sachliche Gründe, die Haustierhaltung ablehnen.

Vor der Anschaffung eines Haustieres empfiehlt es sich daher, unbedingt den Mietvertrag zu prüfen und in Zweifelsfällen die Zustimmung des Vermieters einzuholen. Verweigert dieser die Zustimmung, könnte die Haustierhaltung notfalls mit Duldungsklage gerichtlich durchgesetzt werden.

