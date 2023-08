Welche Pflichten haben der Vermieter und der Mieter?

Dr. Christoph Sauer: Im Gesetz sind Miete und Pacht unter dem Begriff „Bestandvertrag“ zusammengefasst. Bei einer Miete wird eine Sache entgeltlich zum bloßen Gebrauch überlassen. Eine Pacht hingegen ist die entgeltliche Überlassung einer Sache zum Gebrauch und zur Nutzung, um einen Ertrag zu erzielen (z. B. bei einem Obstgarten die Ernte oder bei einem Gasthaus das Behalten des Kundenstocks).

Miete und Pacht sind unterschiedlich geregelt. Im Mietrechtsgesetz gibt es besondere Regelungen für die Raummiete in bestimmten Objekten, so auch die Pflichten von Mieter und Vermieter.

Bei jedem Bestandverhältnis – z. B. bei einer Miete – ist der Vermieter verpflichtet, die Bestandsache – das Mietobjekt – in brauchbarem Zustand zu übergeben und zu erhalten. Kommt ein Vermieter den Verpflichtungen nicht nach, wird der Mieter ganz oder teilweise von der Pflicht zur Mietzinszahlung befreit. Demgegenüber hat der Mieter die Pflicht, das Mietobjekt sorgfältig und sachgemäß zu gebrauchen und den Mietzins pünktlich zu bezahlen.

Nach Beendigung des Bestandverhältnisses hat der Mieter die Sache in dem Zustand, in dem er sie erhalten hat, zurückzustellen. Verschlechterungen des Mietobjekts, die bei einer gewöhnlichen Abnützung entstehen, müssen nicht behoben werden. Es empfiehlt sich, vor Abschluss eines Bestandvertrages einen Rechtsanwalt zu kontaktieren, um einen ausgewogenen Vertrag zu errichten. Ich rate dringend von der Verwendung ungeprüfter Vorlagen und „Musterverträgen“ ab!

